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Didem Soydan'dan fotoğrafına yapılan "Baban gördüğünde utanmıyor mu?" yorumuna olay yanıt

Manken Didem Soydan, takipçilerine verdiği yanıtlarla olay olmaya devam ediyor. Soydan son olarak güneşlendiği sırada çekilen bir pozunu paylaştı. Belden aşağısını paylaşan Soydan yine adından söz ettirdi.

Didem Soydan'dan fotoğrafına yapılan
Yayın Tarihi : 2023-07-27 16:29

Paylaşımları ve pozlarıyla sık sık adından söz ettiren güzel manken Didem Soydan klasik tatil pozlarını dışına çıktı. 

Kendine has tarzıyla adından söz ettiren model Didem Soydan, tatil pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavuruyor. Soğuk içeceğini bacak arasına koyup poz veren Soydan takipçilerini yine şaşırtmayı başardı.

Hem tatil yapan hem de marka tanıtımı yapan güzel model, belden aşağısını paylaşarak takipçilerini ikiye böldü. 

Soydan'a gelen mesajlardan birinde "Baban gördüğünde utanmıyor mu bu pozlarından?" yazıyordu.



 

Manken "Sülalem rahat" cevabını vererek yine adından söz ettirdi.

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