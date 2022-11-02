Didem Soydan'dan dikkat çeken ayna pozu!

Didem Soydan, geçtiğimiz ay imaj değişikliğine giderek tüm takipçilerini şaşırtmıştı. zun zamandır sarıya boyatarak kullandığı saçlarını koyu tonlara çeviren Soydan, yeni rengini Instagram hesabından yayınladığı videolarla göstermişti.

15 yıldır kullandığı sarı saçlarına veda eden Didem Soydan, paylaştığı videolardan birine ise "Karanlık çağıma hoş geldiniz" notunu yazmıştı.

Ünlü isim, son olarak 751 bin takipçisi bulunan sosyal medya hesabından yeni bir pozunu paylaştı. Ayna karşında çektiği fotoğrafını paylaşan Soydan, kısa sürece binlerce beğeni alarak takipçilerinden büyük ilgi gördü.