Didem Soydan Estetik Yaptırdı Mı? Ünlü Manken Açıkça Yanıtladı

Manken Didem Soydan'dan estetik itirafı geldi! "Hangi estetikleri yaptırdın?" sorusuna "12 yıl önce burun estetiği, gerisi makyaj" yanıtını verdi.

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-11-2025 17:00

Türkiye'nin en ünlü modellerinden Didem Soydan, bir takipçisinin sorusuna verdiği samimi yanıtla sosyal medyada gündem oldu. Soydan, "Hangi estetikleri yaptırdın?" sorusuna dürüstçe cevap verdi. Güzel mankenin açıklaması, kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Didem Soydan, bir kez daha açık sözlülüğüyle adından söz ettirdi.

Yüz Hatlarındaki Değişiklikler Tartışılıyordu

Güzelliği, tarzı ve dobra kişiliğiyle tanınan Didem Soydan, her adımıyla magazin gündemine geliyor. Ünlü model, son dönemde yüz hatlarında değişiklik olduğu yönündeki yorumlarla karşılaşıyordu. Sosyal medya kullanıcıları, Soydan’ın bazı estetik operasyonlar yaptırdığını iddia ediyordu. Didem Soydan, bu tartışmalara sessiz kalmadı. Takipçileriyle kurduğu samimi iletişimle tanınan Soydan, merak edilen soruyu yanıtladı.

Estetik Sorularına Dürüst Cevap Verdi

Didem Soydan, kendisine yöneltilen estetik sorusuna kaçamak bir yanıt vermedi. Bir takipçisinin doğrudan sorduğu "Hangi estetikleri yaptırdın?" sorusunu samimiyetle cevapladı. Ünlü model, yalnızca bir operasyon geçirdiğini belirtti. Soydan, "12 yıl önce burun estetiği yaptırdım" sözlerini kullandı. Geri kalan görünümünün sırrını da açıkladı. Soydan, "Gerisi en pahalı saç ve makyaj artistlerinin eseri" yanıtını verdi.

 

Samimiyeti Hayranlarından Tam Not Aldı

Didem Soydan'ın bu cesur ve dürüst açıklaması, sosyal medyada çok konuşuldu. Modelin samimiyeti, takipçilerinden tam not aldı. Soydan, sadece burun estetiği yaptırdığını doğrularken, geri kalan güzelliğinin profesyonel makyaj ve saç çalışmalarından kaynaklandığını söyledi. Açıklıkla konuşması, Didem Soydan'ın hayran kitlesi tarafından takdir topladı.

