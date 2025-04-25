Didem Soydan Aşk İddialarını Yalanladı: “Müzmin Bekârım”

Didem Soydan, Emir Hacısüleymanoğlu ile aşk yaşadığına dair çıkan iddialara "Müzmin bekârım" diyerek yanıt verdi ve söylentilere son verdi.

Didem Soydan Aşk İddialarını Yalanladı: “Müzmin Bekârım”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-04-2025 11:10

Ünlü manken Didem Soydan, hakkında çıkan aşk söylentilerine net bir yanıt verdi. Soydan, Emir Hacısüleymanoğlu ile Londra'da birlikte olduğu iddialarını yalanladı ve "Müzmin bekârım" açıklamasında bulundu.

Londra'daki Gezi Aşk Değil Arkadaşlık

Didem Soydan, Emir Hacısüleymanoğlu ile Londra'ya gittikleri yönündeki haberleri yalanladı. Birçok haber kaynağı, ikilinin Londra'ya bir aşk tatili yapmak için gittiklerini öne sürmüştü. Ancak Soydan, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Soydan, gezinin yalnızca arkadaşça bir seyahat olduğunu belirterek, ilişkilerinin aşk boyutuna taşınmadığını vurguladı.

“Müzmin Bekârım” Dedi

Söylentilere açıklık getiren Didem Soydan, "Ben, uzun zamandır müzmin bir bekarım" diyerek sevgili iddialarını tamamen reddetti. Soydan, Emir Hacısüleymanoğlu ile yalnızca arkadaş olduklarını ve arasında romantik bir ilişki olmadığını dile getirdi.

Aşk İddialarına Son Nokta

Sosyal medyada hızla yayılan aşk iddialarına karşı kesin bir dille cevap veren Didem Soydan, ilişkilerinin yalnızca dostane bir bağdan ibaret olduğunu belirtti. Soydan, açıklamalarının ardından, yanlış anlaşılmaların önüne geçerek, aşk hayatıyla ilgili net bir duruş sergiledi.

Benzer Haberler
Bülent Uygun’un Büyük Acısı: Kızı Almina Tude Uygun Hayatını Kaybetti Bülent Uygun’un Büyük Acısı: Kızı Almina Tude Uygun Hayatını Kaybetti
Ekin Koç: Barış Manço Filmi Rafa Kalktı Ekin Koç: Barış Manço Filmi Rafa Kalktı
Birce Akalay: Birce Akalay: "Bir Sanatçı İçin Koşullar Zorlaşıyor"
Kenan Doğulu ve Beren Saat’ten Hamilelik İddialarına Sert Yanıt Kenan Doğulu ve Beren Saat’ten Hamilelik İddialarına Sert Yanıt
Tolgahan Sayışman, Babasının Sağlık Durumu Hakkında Açıklama Yaptı: Tolgahan Sayışman, Babasının Sağlık Durumu Hakkında Açıklama Yaptı: "İyileşme Sürecine Girdik"
Tropikal Tatilin Yıldızı: Hande Erçel’den Maldivler Paylaşımları Tropikal Tatilin Yıldızı: Hande Erçel’den Maldivler Paylaşımları
ÇOK OKUNANLAR
Ekin Koç: Barış Manço Filmi Rafa Kalktı
  • 25-04-2025 13:15

Ekin Koç: Barış Manço Filmi Rafa Kalktı

Etiler'de Parti, Berkay'da Servet! Şarkıcının Saati Dudak Uçuklattı
  • 23-04-2025 11:05

Etiler'de Parti, Berkay'da Servet! Şarkıcının Saati Dudak Uçuklattı

Yargı Ekibinden Hilal Altınbilek’li Sinema Filmi:
  • 23-04-2025 15:50

Yargı Ekibinden Hilal Altınbilek’li Sinema Filmi: "Öngörü" Geliyor!

Kenan Doğulu ve Beren Saat’ten Hamilelik İddialarına Sert Yanıt
  • 25-04-2025 12:12

Kenan Doğulu ve Beren Saat’ten Hamilelik İddialarına Sert Yanıt

Bahar’da Beklenmedik Ayrılık: Diziye Veda Ediyor
  • 23-04-2025 17:40

Bahar’da Beklenmedik Ayrılık: Diziye Veda Ediyor