Didem Soydan aldığı kararlarla yine gündemde: "Terk ettiğim şeye asla geri dönmem!"

Ünlü manken Didem Soydan, sosyal medya paylaşımları ve aldığı kararlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Didem Soydan aldığı kararlarla yine gündemde:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-10-2024 19:46

Didem Soydan, geçtiğimiz günlerde ayakkabısından viski içirdiği görüntülerin ardından bu kez filtresiz paylaşımlarıyla ve hayatında yaptığı değişikliklerle gündeme geldi. Instagram üzerinden yaptığı challenge ile aldığı kararları takipçileriyle paylaşan Soydan, kendisine gelen yorumlara da samimi cevaplar verdi.

Sigarayı bırakmasıyla ilgili konuşan Soydan, daha önce sigaranın cildi üzerindeki olumsuz etkilerini dile getirmişti: "Sigara içtiğim için utanıyorum. O kadar etkiliyor ki insanın cildini. Onun dışında uykuma ve beslenmeme çok dikkat ederim. Sigarayı bırakırsam benden iyisi yok."

Artık sigara içmediğini belirten ünlü manken, aynı zamanda televizyon izlemeyi ve çay-kahve tüketmeyi de bıraktığını, bunun yerine spora ağırlık verdiğini ve erken uyanma rutinine geçtiğini ifade etti.

Takipçilerinden biri, Soydan’a sosyal medyada "Sizinle birlikte sigarayı bıraktım, merak ediyorum tekrar sigaraya başladınız mı?" diye sordu. Soydan ise esprili bir şekilde yanıt verdi: "Ben bıraktığım hiçbir şeye geri dönmem, devamke kızçeler. Bir şeyi terk etmek istiyorsanız koç burcu olun!"

Soydan'ın aldığı bu kararlar, takipçilerine ilham kaynağı olurken, ünlü mankenin sağlıklı yaşam tarzına geçişi de büyük beğeni topladı.

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