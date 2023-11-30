Didem Soydan: 52 bin kişiyi engelledim

39 yaşındaki Didem Soydan, son sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. 730 bin takipçili Instagram hesabından aynadan çekilen bir videosunu paylaşan ünlü model, kısa sürede 9 binden fazla beğeni aldı.

Takipçilerinden gelen yorumlar arasında "Tüm ülke Didem Soydan'ı konuşuyor şu an", "Uma Thurman canlandı gözümde" ve "Yanıyorsun" gibi ifadeler yer aldı. Ancak, bir takipçisinin "Didem Hanım gerzeklerin neslini tüketmişsiniz, eleştiren güruh ortada yok. Elinize sağlık" mesajına Soydan kayıtsız kalmadı. Ünlü isim, takipçisine şu şekilde yanıt verdi:

"Çok uğraştık, sonunda bir minik meyvesini alıyoruz. Dünyada toplamda 52 bine yakın hesap engelleyen tek isim olduğumu biliyorum. Millet o rakamı satın alıyor, takipçi çoğaltmak için, biz gitsinler diye üstüne para vereceğiz neredeyse. Ama temizledik cühelaları."