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Didem Soydan: 52 bin kişiyi engelledim

Magazin dünyasında "Evli ve çocuklu eski sevgilime hala aşığım" açıklamasıyla dikkat çeken Didem Soydan, sosyal medya hesabından yayınladığı yeni bir video ile gündemi salladı. Takipçilerinden gelen bir yoruma cevap veren Soydan, Instagram sayfasıyla ilgili ilginç bir açıklamada bulundu.

Didem Soydan: 52 bin kişiyi engelledim
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-11-2023 13:51

39 yaşındaki Didem Soydan, son sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. 730 bin takipçili Instagram hesabından aynadan çekilen bir videosunu paylaşan ünlü model, kısa sürede 9 binden fazla beğeni aldı.

Takipçilerinden gelen yorumlar arasında "Tüm ülke Didem Soydan'ı konuşuyor şu an", "Uma Thurman canlandı gözümde" ve "Yanıyorsun" gibi ifadeler yer aldı. Ancak, bir takipçisinin "Didem Hanım gerzeklerin neslini tüketmişsiniz, eleştiren güruh ortada yok. Elinize sağlık" mesajına Soydan kayıtsız kalmadı. Ünlü isim, takipçisine şu şekilde yanıt verdi:

"Çok uğraştık, sonunda bir minik meyvesini alıyoruz. Dünyada toplamda 52 bine yakın hesap engelleyen tek isim olduğumu biliyorum. Millet o rakamı satın alıyor, takipçi çoğaltmak için, biz gitsinler diye üstüne para vereceğiz neredeyse. Ama temizledik cühelaları."

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