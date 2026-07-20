Didem Ceran Gözyaşlarına Boğuldu! CİMER İddiası Şok Etti

Survivor yarışmasıyla tanınan Didem Ceran son günlerde yaşadığı estetik operasyonlarıyla sık sık gündeme geliyor. Daha önce yaşadığı sağlık sorunlarının ardından tedavi için Güney Kore'ye giden Ceran burada geçirdiği kapsamlı yüz operasyonundan sonra bir kez daha revizyon ameliyatı oldu. İyileşme süreci devam ederken yaptığı son paylaşım ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Ameliyat Sonrası Son Halini Paylaştı

Didem Ceran, operasyonun ardından yüzündeki şişlikleri ve morlukları gizlemeden takipçileriyle paylaştı. Oldukça zor bir süreçten geçtiğini söyleyen fenomen isim yaşadığı değişimi tüm açıklığıyla göstermeyi tercih etti.

Paylaşılan görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Kimileri Ceran'a geçmiş olsun dileklerini iletirken bazı kullanıcılar ise operasyon süreciyle ilgili farklı yorumlar yaptı.

Taksi Bulamayınca Yürümek Zorunda Kaldı

Ceran, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan birine de açıklık getirdi. Ameliyatın hemen ardından neden yürüdüğünü merak eden takipçilerine yaşadığı ilginç olayı anlattı.

Güney Kore'de yabancıların sokaktan kolayca taksi çeviremediğini söyleyen Ceran taksi çağırmak için özel bir uygulama gerektiğini belirtti. Ancak ameliyat sonrası gözlerinin ekranı net görememesi nedeniyle bu uygulamayı kullanamadığını ve mecburen yürümek zorunda kaldığını ifade etti. Bu açıklamasıyla hakkında yapılan eleştirilere de yanıt vermiş oldu.

Gözyaşlarıyla Dikkat Çeken Açıklama

Asıl dikkat çeken paylaşım ise gözyaşları içinde yaptığı konuşma oldu. Didem Ceran bazı kişilerin kendisini CİMER'e şikâyet etmek için imza topladığını iddia etti. Bu durumun kendisini çok üzdüğünü söyleyen Ceran, paylaşımlarının tek amacının tedavi sürecini merak eden takipçilerini bilgilendirmek olduğunu dile getirdi.

Destek veren herkese teşekkür eden Ceran yaşadığı baskı nedeniyle bundan sonra sosyal medyada daha az paylaşım yapmayı düşündüğünü de söyledi. Gözyaşları içinde yaptığı bu açıklama kısa sürede gündem olurken takipçilerinden hem destek mesajları hem de geçmiş olsun dilekleri yağdı.