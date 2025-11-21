Devrim Yakut, "Rüya Gibi" Dizisiyle Ekranlara Dönüyor

Devrim Yakut dizide, Aydan’ın görümcesi olan Hayriye karakterine hayat veriyor. Kardeşi Tarık’ın yalanlarıyla yıkılan evliliğini yeniden ayağa kaldırmak isteyen Hayriye dizide oynadığı oyunlarla çok konuşulacak.

“KENDİSİNDEN PEK HOŞLANMIYORUM AMA OYNAMAKTAN HOŞLANIYORUM!”

Devrim Yakut, canlandırdığı karakteri ilk kez anlatıyor; “Hayriye, tipik Türk ailesini ayakta tutmak için her şeyi yapabilen, sürprizlerle dolu, zeki bir kadın fakat zekasını negatif yönde kullanıyor. Kendisinden pek hoşlanmıyorum ama oynamaktan hoşlanıyorum” diyor.

Senaryosunu Emre Özdür, Hazar Kozice, İdil Ezgi Esen’in, yönetmenliğini Selim Demirdelen’in yürüttüğü, başrollerini Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar‘ın paylaştığı “Rüya Gibi” yakında Show TV’de.