Devrim Yakut, "Rüya Gibi" Dizisiyle Ekranlara Dönüyor

Show TV’nin, yapımını TMC Film’in yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği, yeni dizisi “Rüya Gibi” ile usta oyuncu Devrim Yakut ekrana dönüyor.

Devrim Yakut,
Yayın Tarihi : 21-11-2025 17:53

Devrim Yakut dizide, Aydan’ın görümcesi olan Hayriye karakterine hayat veriyor. Kardeşi Tarık’ın yalanlarıyla yıkılan evliliğini yeniden ayağa kaldırmak isteyen Hayriye dizide oynadığı oyunlarla çok konuşulacak.   

“KENDİSİNDEN PEK HOŞLANMIYORUM AMA OYNAMAKTAN HOŞLANIYORUM!”

Devrim Yakut, canlandırdığı karakteri ilk kez anlatıyor; “Hayriye, tipik Türk ailesini ayakta tutmak için her şeyi yapabilen, sürprizlerle dolu, zeki bir kadın fakat zekasını negatif yönde kullanıyor. Kendisinden pek hoşlanmıyorum ama oynamaktan hoşlanıyorum” diyor.

Senaryosunu Emre ÖzdürHazar Koziceİdil Ezgi Esen’in, yönetmenliğini Selim Demirdelen’in yürüttüğü, başrollerini Seda BakanUğur GüneşAhsen EroğluEmre BeyŞebnem Bozoklu, Celil NalçakanDevrim Yakut ve Menderes Samancılar‘ın paylaştığı “Rüya Gibi” yakında Show TV’de.

