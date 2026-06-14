Devrim Özkan Ve Deniz Can Aktaş Aşk mı Yaşıyor?

“Yeraltı” dizisinin başrolü Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş hakkında ortaya atılan el ele görüntü iddiası magazin gündemini hareketlendirdi.

Devrim Özkan Ve Deniz Can Aktaş Aşk mı Yaşıyor?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-06-2026 23:45

Son günlerde magazin dünyasında en çok konuşulan konulardan biri “Yeraltı” dizisinin başrol oyuncuları Devrim Özkan ile Deniz Can Aktaş hakkında ortaya atılan aşk iddiası oldu. İkilinin Los Angeles’ta el ele görüntülendiği öne sürülünce sosyal medya bir anda hareketlendi.

Los Angeles İddiası Nasıl Ortaya Çıktı?

Her şey sezon finalinin ardından oyuncuların tatile çıkmasıyla başladı. İddiaya göre Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş Amerika’da Los Angeles sokaklarında el ele yürürken görüldü. Görüntüler net olarak doğrulanmasa da sosyal medyada kısa sürede yayılınca konu büyüdü.

Henüz taraflardan resmi bir açıklama gelmediği için olay tamamen “iddia” seviyesinde. Ama magazin dünyasında bu tür söylentiler genelde uzun süre gündemde kalıyor bu da öyle olmuş gibi duruyor.

Sosyal Medya İkiye Bölündü

İddianın yayılmasıyla birlikte sosyal medya kullanıcıları da ikiye ayrıldı. Bir kısım ikilinin gerçekten uyumlu bir çift olabileceğini ve aralarında doğal bir enerji olduğunu söylerken bazıları bunun sadece dizideki yakınlığın gerçek hayata yansıması olabileceğini düşünüyor.

Özellikle diziyi takip edenler karakterler arasındaki uyumu hatırlatıp “zaten yakışıyorlardı” yorumlarını sıkça yapmaya başladı.

Dizinin Başarısı İkiliye de Yansıdı

“Yeraltı” dizisi sezon boyunca hem hikâyesi hem oyuncu kadrosuyla dikkat çekmişti. Final yapmasının ardından ise oyuncuların özel hayatları daha çok konuşulmaya başladı. Bu da aslında oldukça normal popüler projelerde yer alan isimler genelde sezon sonrası magazin gündeminin merkezine oturuyor.

Dizinin başarısı başrol oyuncularını da daha görünür hale getirdiği için bu tür iddiaların ortaya çıkması da kaçınılmaz hale geldi.

Gözler Şimdi Açıklamada

Şu ana kadar ne Devrim Özkan ne de Deniz Can Aktaş cephesinden herhangi bir doğrulama ya da yalanlama gelmiş değil. Bu yüzden tüm konuşulanlar şimdilik sosyal medyada dolaşan bir söylenti olarak kalıyor.

Ama magazin dünyası böyle durumlarda genelde sakin kalmaz ilerleyen günlerde bir açıklama gelir mi yoksa iddialar tamamen rafa mı kalkar onu zaman gösterecek. Şimdilik herkesin gözü kulağı ikiliden gelecek olası bir açıklamada.

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