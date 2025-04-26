Devrim Özkan Takipçilerini Uyardı: Bu Mesajlara Dikkat!

Devrim Özkan, adını kullanarak dolandırıcılık yapanlara karşı hukuki işlem başlattı. Ünlü oyuncudan takipçilerine önemli uyarı!

Devrim Özkan Takipçilerini Uyardı: Bu Mesajlara Dikkat!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-04-2025 10:32

Başarılı oyuncu Devrim Özkan, adını kullanarak insanları dolandırmaya çalışan sahtekârlara karşı harekete geçti. Hukuki süreci başlattığını duyuran ünlü isim, Instagram hesabından yaptığı açıklamayla takipçilerini dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Dolandırıcıların Yeni Hedefi Devrim Özkan Oldu

'Vatanım Sensin, Vuslat, Ramo, Gelsin Hayat Bildiği Gibi ve Ne Gemiler Yaktım gibi sevilen dizilerdeki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Devrim Özkan, son olarak özel hayatı ve dolandırıcılık girişimiyle gündeme geldi.

Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile yaşadığı ilişkiyle sık sık magazin haberlerine konu olan Özkan, beklenmedik ayrılığın ardından basketbolcu Luka Brajkovic ile anılmıştı. Ancak güzel oyuncu aşk iddialarını sosyal medya paylaşımıyla yalanlamıştı.

“Adımı Kullananlara İtibar Etmeyin”

Son dönemde ismini kullanarak mesajlar gönderen ve aramalar yapan kişilere karşı sosyal medya hesabından açıklama yapan 26 yaşındaki oyuncu, şunları söyledi:

“Son zamanlarda adımı kullanarak çevremdeki insanları rahatsız eden kişi veya kişiler hakkında hukuki süreci başlattığımı bildirmek isterim. Adımı kullanarak gönderilen mesajlara ve yapılan aramalara itibar etmemenizi önemle rica ederim.”



Ekstra Bekârım!

Adının aşk dedikodularına karışmasına da esprili bir dille yanıt veren Özkan, geçtiğimiz haftalarda “Bekarım. Daha önce bekardım, şimdi ekstra bekarım.” sözleriyle sosyal medyada gündem olmuştu.

Dolandırıcılık girişimlerinin ardından hayranlarına seslenen başarılı oyuncu, bilinçli davranılmasını ve tanımadıkları kişilerden gelen mesajlara karşı dikkatli olunmasını tavsiye etti.

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