Devrim Özkan, Hande Baladın'ın eski sevgilisi Trevor Clevenot ile İstanbul Gecelerinde

Devrim Özkan, özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Son dönemde Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile yaşadığı inişli çıkışlı ilişkisi magazin dünyasında konuşulurken, ünlü oyuncu bu kez farklı bir isimle görüntülendi.

Torreira ile İlişkisi Yine Bitti

3 Ağustos’ta Galatasaray’ın Lazio ile oynadığı hazırlık maçının ardından barışan çift, tatil pozlarıyla “aşk yeniden” dedirtmişti. Ancak mutluluk kısa sürdü. Daha önce üç kez ayrılıp barışan Özkan ve Torreira, dördüncü kez yollarını ayırdı. İkili, kısa süre önce sosyal medyada birbirlerini takipten çıkardı.

Harbiye Gecesinde Yeni Bir İsim

Ayrılığın ardından Devrim Özkan, önceki gece Harbiye’de bir mekan çıkışında objektiflere takıldı. Muhabirlerin Lucas Torreira ile ilgili sorularına “İlişkim yok. Şu anda çok iyiyim” yanıtını verdi. Özkan’ın yanında ise Fransız voleybolcu Trevor Clevenot vardı.

“Arkadaşım” Açıklaması

Trevor Clevenot’un daha önce A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın yıldız ismi Hande Baladın ile aşk yaşadığı biliniyor. Basının ısrarlı sorularına yanıt veren Özkan, “Beyefendi arkadaşım” diyerek söylentilere nokta koydu. Buna rağmen ikilinin birlikte görüntülenmesi, magazin gündeminde büyük merak uyandırdı.