Devrim Özkan Bodrum Tatilinde Flyboard Keyfi Yaptı

Başarılı oyuncu Devrim Özkan, yoğun geçen sezonun ardından tatil için Bodrum’a gitti. Güzel oyuncu, Yalıkavak’ta objektiflere yansırken enerjik ve neşeli tavırlarıyla dikkat çekti. Hem denizin hem de güneşin tadını çıkaran Özkan, flyboard yaparak eğlenceli anlar yaşadı.

Flyboard Deneyimiyle Dikkat Çekti

Bodrum tatilinde farklı aktiviteler yapan Devrim Özkan, flyboard performansıyla görenleri kendine hayran bıraktı. Adrenalin dolu anlarını çevresindekilerle paylaşan Özkan, tatilde enerjisini en yüksek seviyede tutuyor. Kısa sürede sosyal medyada paylaşılan bu anlar, hayranlarının yoğun ilgisini gördü.

Güneşin ve Denizin Keyfi

Flyboard deneyiminin ardından şezlonguna geçerek güneşlenmeye devam eden Devrim Özkan, doğal güzelliği ve neşeli tavırlarıyla dikkatleri üzerine topladı. Bodrum’un eşsiz doğasında hem dinlenen hem de eğlenen oyuncu, tatil pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu.