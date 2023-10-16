Devlet yeni destek paketi hazırladı! Bakan az önce müjdeyi verdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile milyonlarca vatandaşı heyecanlandırdı. Bakan Işıkhan açıklamasında kendi işini kurmak isteyenlere yeni bir destek paketi hazırlandığını duyurdu. Devlet desteği ile birlikte kendi işini kurmak kolaylaşacak. Ancak verilecek olan yeni destek paketi Sadece bazı grupların kapsıyor. Peki kendi işini kurmak isteyenlere devlet ne kadar destek veriyor?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işık Han Sabah saatlerinde sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak kendi işini kurmak isteyen vatandaşları heyecanlandırdı. Bakan Işık Han açıklamasında kendi işini kurmak isteyenlere devletin destek paketi hazırladığını duyurdu. Fakat bu destek paketi bazı gruplara verilecek. Engelli ve eksik hükümlü girişimci adayları başvuru yapmak koşuluyla devletten yeni iş desteği alabilecek. Peki başvuru şartları neler? Kimler devlet desteği alabilir?

BAKAN IŞIK HAN MÜJDELİ HABERİ VERDİ

Çalışmaları Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Sabah saatlerinde sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak Müjdeli haberi verdi. Bakan Işıkhan sosyal medyadan yayınladığı mesajında engelli girişimci adaylarına ve eski hükümlülere hibe desteği verileceğini duyuyordu. Kendi işini kurmak isteyen engelli girişimci adaylarına 150.000 TL eski hükümlü girişimci adaylarına ise 110 bin TL hibe desteği sağlanacak.

15 ARALIK'A KADAR BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yeni iş kurmak isteyen engelli ve eski hükümlü girişimciler için başvuruların 15 Aralık tarihine kadar süreceğini duyurdu. Sosyal medyadan detaylı bir mesaj yayınlanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, '' İŞKUR aracılığı ile engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızın hayallerini gerçeğe dönüştürmek için çalışıyoruz. Kendi işini kurmak isteyen engelli girişimci adaylarına 150 bin liraya kadar, eski hükümlü girişimci adaylarına 110 bin liraya kadar hibe desteği veriyoruz. Başvurmak isteyen vatandaşlarımız detaylı bilgi için http://iskur.gov.tr adresinde 'duyurular' bölümünden başvuru rehberine erişebilir. Son başvuru tarihi 15 Aralık 2023.'' dedi