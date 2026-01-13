Dev Buluşma: Aras Bulut İynemli ve Onur Saylak "Eve Giden Yol" İçin Hazır!

Türk dizi tarihinin unutulmaz ikilileri arasında yer alan Aras Bulut İynemli ve Onur Saylak, yeni bir projeyle hayranlarını heyecanlandırmaya hazırlanıyor. "Çukur" ve "Deha" projelerinde muazzam bir uyum sergileyen ikili, bu kez farklı rollerle bir araya geliyor.

Onur Saylak Yönetmen Koltuğunda

Ay Yapım imzalı yeni dijital dizi “Eve Giden Yol”, izleyiciyi derin ve etkileyici bir hikâyeye davet ediyor. Projenin en dikkat çeken detayı ise Onur Saylak'ın bu kez kamera arkasına geçmesi:

Yönetmen: Onur Saylak

Başrol: Aras Bulut İynemli

Senaryo: Sevgi Yılmaz

Format: 8 Bölümlük dijital dizi

Dizi, yolları bir köyde kesişen insanların sarsıcı ve etkileyici öykülerini merkeze alacak. Aras Bulut İynemli’nin senaryoyu çok beğendiği ve karakteri için şimdiden hazırlıklara başladığı öğrenildi.

"Çukur" Filmi Ertelendi, Sinema Projesi Yolda

Aras Bulut İynemli’nin yoğun takvimiyle ilgili kulislerden yeni haberler de sızdı:

Çukur Filmi: Fenomen dizinin merakla beklenen sinema filmi bu seneye ertelendi. Her şey yolunda giderse çekimlerin 2026 yaz aylarında başlaması bekleniyor. Kendi Hikâyesi: İynemli’nin ayrıca hikâyesi tamamen kendisine ait olan özel bir sinema projesini hayata geçirmek için kollarını sıvadığı konuşuluyor.

Dijital Platform Merak Konusu

Henüz hangi dijital platformda yayınlanacağı netleşmeyen "Eve Giden Yol", 8 bölümlük kompakt yapısıyla şimdiden yılın en iddialı dijital işlerinden biri olmaya aday. Aras Bulut İynemli'nin Deha dizisindeki başarısının ardından bu projeyle nasıl bir dönüş yapacağı ise büyük merak konusu.