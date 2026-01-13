Dev Buluşma: Aras Bulut İynemli ve Onur Saylak "Eve Giden Yol" İçin Hazır!

Aras Bulut İynemli ve Onur Saylak yeni dizi "Eve Giden Yol"da buluşuyor! Onur Saylak'ın yöneteceği 8 bölümlük Ay Yapım dizisinin detayları, Çukur filmi son durumu ve Aras Bulut'un yeni projeleri haberimizde...

Dev Buluşma: Aras Bulut İynemli ve Onur Saylak
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 13-01-2026 16:30

Türk dizi tarihinin unutulmaz ikilileri arasında yer alan Aras Bulut İynemli ve Onur Saylak, yeni bir projeyle hayranlarını heyecanlandırmaya hazırlanıyor. "Çukur" ve "Deha" projelerinde muazzam bir uyum sergileyen ikili, bu kez farklı rollerle bir araya geliyor.

Onur Saylak Yönetmen Koltuğunda

Ay Yapım imzalı yeni dijital dizi “Eve Giden Yol”, izleyiciyi derin ve etkileyici bir hikâyeye davet ediyor. Projenin en dikkat çeken detayı ise Onur Saylak'ın bu kez kamera arkasına geçmesi:

  • Yönetmen: Onur Saylak

  • Başrol: Aras Bulut İynemli

  • Senaryo: Sevgi Yılmaz

  • Format: 8 Bölümlük dijital dizi

Dizi, yolları bir köyde kesişen insanların sarsıcı ve etkileyici öykülerini merkeze alacak. Aras Bulut İynemli’nin senaryoyu çok beğendiği ve karakteri için şimdiden hazırlıklara başladığı öğrenildi.

"Çukur" Filmi Ertelendi, Sinema Projesi Yolda

Aras Bulut İynemli’nin yoğun takvimiyle ilgili kulislerden yeni haberler de sızdı:

  1. Çukur Filmi: Fenomen dizinin merakla beklenen sinema filmi bu seneye ertelendi. Her şey yolunda giderse çekimlerin 2026 yaz aylarında başlaması bekleniyor.

  2. Kendi Hikâyesi: İynemli’nin ayrıca hikâyesi tamamen kendisine ait olan özel bir sinema projesini hayata geçirmek için kollarını sıvadığı konuşuluyor.

Dijital Platform Merak Konusu

Henüz hangi dijital platformda yayınlanacağı netleşmeyen "Eve Giden Yol", 8 bölümlük kompakt yapısıyla şimdiden yılın en iddialı dijital işlerinden biri olmaya aday. Aras Bulut İynemli'nin Deha dizisindeki başarısının ardından bu projeyle nasıl bir dönüş yapacağı ise büyük merak konusu.

Benzer Haberler
Kızılcık Şerbeti'ne Öyle Bir İsim Geliyor ki... Kızılcık Şerbeti'ne Öyle Bir İsim Geliyor ki...
Kuruluş Orhan’da Dev Transfer: Kuruluş Orhan’da Dev Transfer: "Demirhan Han" Geliyor!
"İnci Taneleri" Hayranlarına Müjde: Yayın Günü Belli Oldu!
Arka Sokaklar'da Nefes Kesen Sahne Arka Sokaklar'da Nefes Kesen Sahne
Merakla Beklenen Merakla Beklenen "Doktor; Başka Hayatta"dan Çarpıcı Tanıtım
Hülya Avşar’ın Hülya Avşar’ın "Fazilet Hanım" Dönüşümü! Setten Gelen Paylaşım Sosyal Medyayı Böldü.
ÇOK OKUNANLAR
Yeni Nesil Geliyor: Berat Efe Parlar ve Çağan Efe Ak
  • 09-01-2026 14:34

Yeni Nesil Geliyor: Berat Efe Parlar ve Çağan Efe Ak

Neslihan Atagül’den Aşk Taktikleri:
  • 12-01-2026 11:00

Neslihan Atagül’den Aşk Taktikleri: "Kadir’i Tavlamak İçin Görmezden Geldim!"

Demet Özdemir’in Gizli Rotası! Budapeşte’ye Neden Gittiğini İlk Kez Açıkladı.
  • 13-01-2026 15:57

Demet Özdemir’in Gizli Rotası! Budapeşte’ye Neden Gittiğini İlk Kez Açıkladı.

Memati’nin Unutulmaz Aşkıydı: Didem Taslan Yıllar Sonra Ortaya Çıktı, Son Hali Görenleri Hayran Bıraktı!
  • 07-01-2026 13:14

Memati’nin Unutulmaz Aşkıydı: Didem Taslan Yıllar Sonra Ortaya Çıktı, Son Hali Görenleri Hayran Bıraktı!

Defne Samyeli’den
  • 10-01-2026 10:25

Defne Samyeli’den "Gizemli Sevgili" Cevabı: "Belki Vardır, Belki Yoktur"