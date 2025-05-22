Derya Uluğ’un Takıntılı Hayran Kabusu: “Korku İçinde Sahneyi Tamamladım”

Derya Uluğ, takıntılı hayranı yüzünden yaşadığı korku dolu anları anlattı: “Hayatımın en zor sahnesini yaşadım!”

Derya Uluğ’un Takıntılı Hayran Kabusu: “Korku İçinde Sahneyi Tamamladım”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-05-2025 09:39

Derya Uluğ ve sevgilisi Asil Gök, uzun süredir tehdit ve tacize uğruyor. Aylarca süren bu kabusun ardından ünlü şarkıcı yaşadığı korku dolu anları detaylarıyla anlattı.

Sahneye Kadar Gelen Tehdit

İzmir’de verdiği konserde hayranlarıyla buluşan Derya Uluğ, o gece hayatının en korkutucu sahnesini yaşadı. Sahneye adım atmadan önce kendisi ve sevgilisi Asil Gök’ü yaklaşık 1.5 yıldır tehdit eden bir şahsın konser alanına geldiğini fark etti. Tüm önlemlere rağmen, uzaklaştırma kararına ve elektronik kelepçeye rağmen şahıs, sanatçının yanına kadar sokulmayı başardı.

Derya Uluğ, “Bu gece hayatımın en zor sahnesini yaptım. Elim ayağım titredi. İnsanları korkutmamak için sahneye devam ettim ama güvenliğimden endişe ettim,” sözleriyle hissettiklerini ifade etti.

“Daha Fazla Susmak İstemiyorum”

Korku dolu gece sonrası konuşan Uluğ, bu olayın yalnızca kendi güvenliğini değil, sahnede bulunan tüm izleyicilerin huzurunu da tehdit ettiğini belirtti. Ünlü şarkıcı, “Bu şahıs normal değil. Artık daha fazla susmak ve korkmak istemiyorum,” diyerek kamuoyuna seslendi.

Travma Yaratan Gece

Haftalar sonra konuyla ilgili yeniden açıklama yapan Derya Uluğ, yaşadıklarını anlatırken şu ifadeleri kullandı:

“Hatırlamak istemediğim, hiç konuşmak istemediğim, bana gerçekten travma olan bir geceydi. Bir daha tekrarını yaşamamak en büyük dileğim.”

Sözlerini toplumda benzer olayları yaşayan tüm bireyler adına da sürdüren sanatçı, “Sadece bizim için değil. Bu tarz tehdit altında olan herkesin bu durumları bir daha yaşamamasını diliyorum,” diyerek duygularını dile getirdi.

 “Umarım Caydırıcı Cezalar Verilir”

Uluğ, bu sürecin yalnızca kendileri için değil, benzer durumda olan herkes için ciddi bir örnek teşkil etmesini istedi. “Asil ile birlikte süreci çok iyi anladık. Umuyorum ki bu şahıs gereken cezayı alır ve bu cezalar başkalarına da ders olur,” diyerek sözlerini noktaladı.

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