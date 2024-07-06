Derya Uluğ'dan tatil pozları: Beyaz bikinisiyle beğeni topladı

Yoğun konser maratonuna ara veren ünlü şarkıcı Derya Uluğ, tatil sezonunu açtı. Tekneyle Ege koylarını dolaşan güzel şarkıcı, tatil anılarını Instagram hesabından paylaştı.

Uluğ'un beyaz bikinisiyle verdiği pozlar, kısa sürede büyük ilgi gördü. Takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutulan fotoğraflar, şarkıcının tatil keyfini gözler önüne serdi.

Derya Uluğ’nun doğal güzelliği ve fit hali, sosyal medyada gündem olurken, hayranları da ünlü şarkıcının paylaşımlarına övgü dolu yorumlar yaptı.

Tatil pozlarıyla dikkat çeken Derya Uluğ, enerjisi ve neşesiyle takipçilerine keyifli anlar yaşattı.

Derya Uluğ paylaştığı fotoğrafların altına "Benim havalar geldi" notunu düştü.



