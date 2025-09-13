Derya Uluğ’dan Tatil Paylaşımı: “Lütfen Yaz Bitmesin”

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, yaz mevsiminin son günlerinde yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Tatil pozlarını sosyal medya hesabından yayımlayan Uluğ, “Lütfen yaz bitmesin” notunu düşerek takipçilerini duygulandırdı.

Asil Gök ile Mutlu Kareler

Derya Uluğ, uzun yıllardır aşk yaşadığı sevgilisi Asil Gök ile tatilden romantik kareler paylaştı. Çiftin samimi halleri, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Takipçileri, Uluğ ve Gök’ün uyumuna övgüler yağdırdı.

Sosyal Medyada İlgi Odağı Oldu

Ünlü şarkıcının tatil fotoğrafları binlerce beğeni ve yorum aldı. Hayranları, “Yaz sana çok yakışıyor” ve “Bu pozlara bayıldık” gibi yorumlarla beğenilerini dile getirdi.

Sahnelere Dönüyor

Yoğun geçen yaz konserlerinin ardından kısa bir tatil yapan Derya Uluğ, önümüzdeki günlerde yeniden sahne maratonuna başlayacak. Yeni projeler üzerinde çalışan şarkıcı, hayranlarını hem konserlerinde hem de sürpriz şarkılarla mutlu etmeye hazırlanıyor.

“Lütfen Yaz Bitmesin”

Tatiline veda eden şarkıcı, paylaştığı karelerin altına yazdığı “Lütfen yaz bitmesin” notuyla mevsime olan özlemini dile getirdi. Bu sözleri, sosyal medyada yazın bitişine üzülen takipçileriyle de ortak bir duygu yarattı.