Derya Uluğ ve Asil Gök’ten Dubai Kaçamağı: Aralık Ayında Güneşin ve Denizin Tadını Çıkardılar!

Şarkıcı Derya Uluğ ve meslektaşı sevgilisi Asil Gök, yoğun geçen konser maratonunun ardından tatil için Dubai’yi tercih etti. Uzun süredir aşk yaşayan ikili, Aralık ayında güneşli havanın ve denizin tadını çıkarırken çekildikleri yeni kareleri Instagram hesaplarından paylaştı.

Mutluluk Pozları Beğeni Topladı

Kariyerindeki başarıların yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettiren 39 yaşındaki Derya Uluğ, 1.2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından sevgilisi Asil Gök ile birlikte yer aldığı romantik pozları peş peşe yayınladı.

Çiftin mutluluklarını yansıtan tatil fotoğrafları, hayranlarından kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.