Derya Uluğ ve Asil Gök’ten 10 Yıllık Aşka Görkemli Final: Düğün Tarihi Belli Oldu!

Magazin dünyasının en istikrarlı çiftlerinden Derya Uluğ ve Asil Gök, 10 yıllık birlikteliklerini nikâh masasına taşımaya hazırlanıyor. Ünlü şarkıcının doğum gününde aldığı o çok konuşulan evlilik teklifinin ardından, ikilinin düğün takvimi de netleşmeye başladı.

Mayıs Ayında Kız İsteme Merasimi

Müzik dünyasındaki başarılarının yanı sıra örnek gösterilen bir ilişki yaşayan çift, gelenekleri de unutmuyor. İddialara göre:

İsteme Töreni: Mayıs ayında aile arasında gerçekleşecek şık bir kız isteme merasimi planlanıyor.

Hazırlıklar Başladı: Derya Uluğ’un şimdiden gelinlik modelleri ve konsept üzerine detaylı bir çalışma içine girdiği konuşuluyor.

Yaz Konserleri Sonrası: Eylül'de İmzalar Atılıyor

Hem Derya Uluğ hem de Asil Gök için oldukça yoğun geçecek olan yaz sezonu, nikâh tarihini belirleyen ana etken oldu. Çift, hayranlarını mest edecek konser maratonunu tamamladıktan sonra muradına erecek.