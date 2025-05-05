Derya Uluğ: “Hayatım tehlikede, artık durdurulsun!”

Derya Uluğ, İzmir’de verdiği konserde hayatının en korkunç gecesini yaşadı. Sahneye çıkan şarkıcı, kendisini ve sevgilisi Asil Gök’ü uzun süredir tehdit ve taciz eden şahsın en ön sırada oturduğunu görünce neye uğradığını şaşırdı. Yaşadığı dehşeti sosyal medya hesabından paylaşarak yardım çağrısında bulundu.

Korumalara rağmen ön sıraya oturdu!

Derya Uluğ’un “X” hesabından yaptığı açıklamaya göre, hakkında uzaklaştırma kararı ve elektronik kelepçe bulunan S.T. adlı kişi, İzmir’deki özel gecede en ön masada yer aldı. Sahneye çıkarken göz göze geldiği şahsı tanıyan sanatçı, o an büyük bir panik yaşadı.

Karakola gidip şikâyetçi oldular

Konserin ardından Derya Uluğ ve Asil Gök, S.T. hakkında karakola giderek yeniden şikâyetçi oldu. Uluğ’un avukatı Mustafa Görkem Evkuran tarafından yapılan açıklama ise olayın boyutunu gözler önüne serdi.

18 aydır kabusu yaşıyorlar

Avukatın açıklamasında yer alan detaylara göre Derya Uluğ ve Asil Gök, 18 aydır ısrarlı takip, tehdit ve cinsel tacize maruz kalıyor. S.T., sanatçının evine gece yarıları gitmeye çalışıyor, aile bireylerine ulaşıp hakaretlerde bulunuyor ve çevresindeki insanlara da rahatsızlık veriyor.

“Tutuklanacağı bildirildi ama durmuyor!”

Mahkeme, sanığa “ev ve iş yerine yaklaşmama” kararı aldırmış, aksi takdirde derhal tutuklanacağı bildirilmişti. Ancak S.T., mahkeme kararını ihlal ederek sanatçının menajerlerini ve arkadaşlarını da taciz etmeye devam etti. Son olarak 3 Mayıs gecesi İzmir’de Derya Uluğ’un konser verdiği mekâna girerek onu açık açık tehdit etti.

Derya Uluğ’dan çağrı: “Artık durdurulsun!”

Derya Uluğ, yaşadığı travmayı şu sözlerle paylaştı: