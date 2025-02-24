Derya Şensoy yeni aşkını ilan etti!

Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy ile oyuncu Derya Baykal’ın kızı Derya Şensoy, yeni bir aşka yelken açtı!

Derya Şensoy yeni aşkını ilan etti!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-02-2025 12:54

Çakallarla Dans 4”, “Hesapta Aşk” ve “Amacı Olmayan Grup” gibi yapımlarla tanınan Derya Şensoy, bir süredir kendisi gibi oyuncu olan Yağız Can Konyalı ile anılıyordu.

Şensoy, Atina tatilinden romantik kareleri sosyal medya hesabından paylaşarak aşkını ilan etti. Tatilde sürpriz bir gelişme de yaşandı. Burak Altındağ’ın da gruba dahil olmasıyla keyifli anlar yaşandı. Şensoy, paylaşımlarına “Burak’ın ani bir kararla Atina tatilimize katılması dump’ı” notunu düştü.

35 yaşındaki güzel oyuncu, 33 yaşındaki Konyalı ile çektiği romantik fotoğrafları da takipçileriyle paylaşarak ilişkilerini resmileştirmiş oldu. Çiftin mutluluğu sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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