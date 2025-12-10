Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı Evleniyor: Ünlü Oyuncu "Evet" Dedi, Romantik Teklif Sosyal Medyada!

Ferhan Şensoy ve Derya Baykal'ın kızı Derya Şensoy, oyuncu sevgilisi Yağız Can Konyalı’nın evlilik teklifine "Evet" dedi. Çift, mutlu anlarını sosyal medyada paylaştı.

Yayın Tarihi : 10-12-2025 10:59

Merhum tiyatro ustası Ferhan Şensoy ve Derya Baykal'ın kızı olan oyuncu Derya Şensoy ile oyuncu sevgilisi Yağız Can Konyalı, ilişkilerini bir adım daha ileri taşıdı. Ünlü çift, romantik bir evlilik teklifiyle evliliğe ilk adımı attı.

Derya Şensoy "Evet" Dedi

Bir süredir devam eden ilişkilerini sosyal medya paylaşımları ve tatil kareleriyle gözler önüne seren çiftten, sevenlerini mutlu eden haber geldi. Yağız Can Konyalı, sevgilisi Derya Şensoy’a evlilik teklifinde bulundu.

Derya Şensoy, teklif anlarını sosyal medya hesabından paylaşarak Yağız Can Konyalı’nın teklifine "Evet" yanıtını verdiğini duyurdu. Bu paylaşım, kısa sürede büyük beğeni topladı.

