Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı Evleniyor: Ünlü Oyuncu "Evet" Dedi, Romantik Teklif Sosyal Medyada!

Merhum tiyatro ustası Ferhan Şensoy ve Derya Baykal'ın kızı olan oyuncu Derya Şensoy ile oyuncu sevgilisi Yağız Can Konyalı, ilişkilerini bir adım daha ileri taşıdı. Ünlü çift, romantik bir evlilik teklifiyle evliliğe ilk adımı attı.

Derya Şensoy "Evet" Dedi

Bir süredir devam eden ilişkilerini sosyal medya paylaşımları ve tatil kareleriyle gözler önüne seren çiftten, sevenlerini mutlu eden haber geldi. Yağız Can Konyalı, sevgilisi Derya Şensoy’a evlilik teklifinde bulundu.

Derya Şensoy, teklif anlarını sosyal medya hesabından paylaşarak Yağız Can Konyalı’nın teklifine "Evet" yanıtını verdiğini duyurdu. Bu paylaşım, kısa sürede büyük beğeni topladı.