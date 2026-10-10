Derya Pınar Ak'tan Aşk Dolu Paylaşım: Sevgilisi Muammer Akmeşe İle Romantik Anları Gündem Oldu!

Genç kuşak oyunculuğunun yükselen yıldızlarından, yer aldığı projelerdeki performanslarıyla adından sıkça söz ettiren güzel oyuncu Derya Pınar Ak özel hayatındaki mutluluğunu sosyal medyada gözler önüne sermeye devam ediyor. Son dönemde yer aldığı Sultana filmindeki başarılı performansıyla adından övgüyle söz ettiren 22 yaşındaki güzel oyuncu aradığı aşkı buldu.

Geçtiğimiz temmuz ayında Muammer Akmeşe ile yeni bir aşka yelken açtığını ilan eden ünlü isim ilişkisini gizlemek yerine dolu dizgin yaşamayı tercih ediyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan genç yıldız, sevgilisiyle geçirdiği romantik ve mutlu anları takipçilerinin beğenisine sunarak adından yine söz ettirmeyi başardı.

Sultana Filmiyle Yıldızı Parlayan Derya Pınar Ak Aşkı Buldu

Oyunculuk kariyerindeki istikrarlı yükselişiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Derya Pınar Ak yeteneği kadar güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Son olarak beyaz perdede seyirciyle buluşan Sultana filmindeki rolüyle eleştirmenlerden ve izleyicilerden tam not alan başarılı oyuncu kariyerindeki bu yükselişi özel hayatındaki mutlulukla taçlandırdı.

Temmuz ayında Muammer Akmeşe ile birlikteliğini sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla belgeleyen ünlü oyuncu nazardan korkmadığını ve ilişkisini gözlerden uzak yaşamayacağını bir kez daha kanıtladı. Mutlu birliktelikleriyle magazin kulislerinde parmakla gösterilen çift romantik kareleriyle hayranlarından kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı.

Sevgilisinin Öpücüklere Boğduğu Anları Paylaştı

Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanan ve hayatından kesitleri hayranlarıyla paylaşmayı ihmal etmeyen 22 yaşındaki güzel oyuncu sevgilisi Muammer Akmeşe ile yeni bir fotoğraf karesini takipçilerinin beğenisine sundu. Romantik anların öne çıktığı paylaşımda Akmeşe'nin güzel oyuncuyu öpücüklere boğduğu keyifli anlar dikkat çekti.

Aynı paylaşımda elindeki göz alıcı çiçek buketini de takipçileriyle buluşturan Derya Pınar Ak'ın mutluluğu yüzünden okundu. Çiftin bu samimi ve aşk dolu kareleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken güzel oyuncunun takipçileri ve sevenleri paylaşıma "Çok yakışıyorsunuz", "Aşk size çok yakıştı" gibi binlerce tebrik mesajı yağdırdı. Hem kariyerinde hem de özel hayatında altın çağını yaşayan genç oyuncunun yeni sezonda hangi projelerle ekranda yer alacağı ise şimdiden merak konusu oldu.