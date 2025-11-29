Derin Talu'nun "Kıskançlar Çirkin ve Şişko" Paylaşımı Sosyal Medyada Büyük Tepki Çekti

Defne Samyeli ile Eren Talu'nun kızı Derin Talu, sosyal medya üzerinden yaptığı tartışmalı bir paylaşımla gündeme oturdu. Talu'nun, arkadaş seçimindeki kriterini açıklarken kullandığı ifadeler, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük tepki topladı.

"Çok Kıskanç İnsanlara Rastladım; Hepsi Çirkin Ya da Şişko"

Derin Talu, yaptığı yeni paylaşımda, arkadaş çevresi hakkındaki görüşlerini ve dikkat ettiği kriterleri açıkladı. Talu'nun özellikle kıskançlık ve fiziksel görünüm arasındaki bağlantıya dair kurduğu cümleler tepkilere yol açtı.

Talu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"En büyük önerim çirkin kızlarla arkadaş olmamak. Bu kadar basit... Yani ben tüm arkadaşlarımın etrafımda güzel olmasını istiyorum. Çoğu zaman kıskanmıyorlar. Çok kıskanç insanlara rastladım; hepsi çirkin ya da şişko. Gerçekten bu kadar basit."

Talu'nun bu paylaşımı, özellikle beden olumlama ve güzellik algısı konularında hassas olan sosyal medya kullanıcıları tarafından hızla eleştirildi ve büyük tepki gördü.