Derin Talu’dan yeni aşk paylaşımı! Sevgilisiyle poz verdi

Derin Talu, sevgilisi Tanalp Tokgöz ile aşk dolu karesini sosyal medyadan paylaştı. Genç fenomenin paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-09-2025 16:01

Derin Talu, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Defne Samyeli ve Eren Talu’nun küçük kızı, son olarak sevgilisi Tanalp Tokgöz ile aşk dolu bir kareyi takipçileriyle paylaştı. Fenomen genç, bu paylaşımıyla kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyanın yeni yıldızı

2003 doğumlu Derin Talu, TikTok ve Instagram’da yaptığı içeriklerle genç takipçi kitlesinin ilgisini çekiyor. Her hareketiyle sosyal medyada konuşulan Talu, stil ve paylaşımlarıyla fenomenlik yolunda hızla ilerliyor.

Tanalp Tokgöz ile aşk dolu kare

Genç fenomenin sevgilisiyle birlikte çekildiği yeni fotoğraf, takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Sosyal medya kullanıcıları, aşık çiftin pozlarına beğeni ve yorum yağdırdı. Derin Talu, takipçilerini yine şaşırtmayı başardı.

Fenomenin sosyal medya etkisi

Derin Talu’nun paylaşımları sadece hayranlarını değil, magazin gündemini de etkiliyor. Geçtiğimiz günlerde havalimanına giderken giyinmeyi unuttuğu anlarla gündeme gelen Talu, şimdi de aşk paylaşımıyla sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

