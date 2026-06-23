Su Mezun Oldu! Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan Duygularına Hakim Olamadı

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çifti için oldukça duygusal ve özel bir gün yaşandı. Ünlü çiftin kızları Su liseden mezun oldu. Bu önemli an hem aile için hem sosyal medyada takip edenler için oldukça dikkat çekici bir gelişme oldu.

Küçük Bir Çocuktan Genç Bir Kadına

Pınar Altuğ’un paylaşımlarından anlaşıldığına göre kızları Su’nun büyüme süreci onlar için adeta göz açıp kapayıncaya kadar geçmiş. 12 yıl önce ilkokul yıllarında okul bahçesine uğurladıkları küçük kızlarının bugün lise mezunu bir genç kıza dönüşmesi aileyi hem gururlandırmış hem duygulandırmış.

Bu süreçte yaşanan değişim sadece eğitim hayatıyla sınırlı değil; Su’nun artık kendi yolunu çizmeye başlayan genç bir birey olması da aile için ayrı bir mutluluk kaynağı olmuş.

Mezuniyet Töreninde Duygusal Anlar

Lise mezuniyet töreni aile için oldukça anlamlı bir gün olmuş. Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan, kızlarının bu özel anına tanıklık ederken duygularını saklayamamış. Okul bahçesinde başlayan hikâyenin yeni bir hayata açılan kapıya dönüşmesi günü daha da özel hale getirmiş.

Tören sonrası yapılan paylaşımlar da bu duygusal atmosferi net bir şekilde yansıtıyor. Özellikle Pınar Altuğ’un sözleri hem gurur hem hüzün barındıran bir anne duygusunu ortaya koyuyor.

Pınar Altuğ’dan Duygusal Mesaj

Pınar Altuğ kızının mezuniyetinin ardından sosyal medya hesabından oldukça içten bir mesaj paylaştı. Paylaşımında, kızlarının küçüklüğünden bugüne kadar olan süreci hatırlatarak duygularını dile getirdi. “12 sene önce minnacıktın, seni okulun bahçesinden sınıfına uğurladığımızda… Şimdi hayata adım atan muhteşem bir genç kız olarak ayrılıyorsun o bahçeden. Seninle gurur duyuyoruz ve seni çok seviyoruz. Yolun açık olsun” sözleri takipçileri tarafından da büyük beğeni aldı.

Paylaşım kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı. Takipçiler hem Pınar Altuğ’un anne olarak yaşadığı gurura hem Su’nun mezuniyetine tebrik mesajları gönderdi. Birçok kişi çocukların büyüme sürecinin ne kadar hızlı geçtiğini vurgularken bazıları da bu tür özel anların paylaşılmasının çok değerli olduğunu ifade etti.

Aile İçin Yeni Bir Başlangıç

Su’nun lise mezuniyeti aile için sadece bir bitiş değil aynı zamanda yeni bir başlangıç anlamına geliyor. Artık üniversite ve geleceğe yönelik yeni bir dönem kapıda. Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çifti de kızlarının bu yeni yolculuğunda yanında olmaya devam edeceklerini hissettiren bir duruş sergiliyor.