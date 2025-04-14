Derin Talu’dan Survivor İtirafı: “Az Kalsın Katılıyordum!”

Derin Talu, 2021’de Survivor’a katılacağını açıkladı. TikTok’ta yaptığı açıklamalarla süreci ve neden vazgeçtiğini anlattı.

Derin Talu’dan Survivor İtirafı: “Az Kalsın Katılıyordum!”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-04-2025 10:08

Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Daha önce Recaizade Mahmut Ekrem'in torunu olduğunu açıklayan genç isim, bu kez Survivor'a katılma süreciyle ilgili samimi bir itirafta bulundu.

TikTok’tan Sürpriz Açıklama Geldi

21 yaşındaki Derin Talu, aktif olarak kullandığı TikTok hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 2021 yılında Survivor Ünlüler Takımı'na katılmak üzere görüşmelere gittiğini açıkladı. Açıklamasında, “Ben az kalsın Survivor’a katılıyordum. 2021’de kafama koymuştum. Annemler de konuştu, ben ünlülerden katılacaktım,” sözleriyle süreci anlattı.

Görüşmelerde kendisine Survivor’ı izleyip izlemediğinin sorulduğunu belirten Talu, “Hiç izlemedim, benim için sürpriz olsun istiyorum” yanıtını verdiğini söyledi. Bu cevabın ardından karşı tarafın kendisine, hazırlıksız olduğu takdirde zorlanabileceğini ifade ettiğini dile getirdi.

“İlk Bölümde Elenirim Dedim”

Hazırlık yapmadan programa katılmak istediğini belirten Derin Talu, “En kötü ilk bölümde elenirim dedim,” şeklinde konuştu. Antrenman yapmadığını itiraf eden Talu, bu nedenle katılımının iptal edildiğini belirtti. Samimi açıklamalarıyla dikkat çeken Talu, “Belki ileride katılırım” diyerek kapıları tamamen kapatmadı.

CV'li Sevgili Adayları ve Dikkat Çeken Paylaşımlar

Son dönemde TikTok üzerinden yaptığı eğlenceli ve iddialı paylaşımlar ile gündem olan Derin Talu, kısa süre önce sevgili adaylarından “CV” istemesiyle de çok konuşulmuştu. Ailesiyle sık sık gündeme gelen Talu, estetik dokunuşları ve lüks yaşam tarzıyla da sosyal medyada takip ediliyor.

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