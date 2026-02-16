Derin Talu’dan Olay Yaratan Sevgililik Çıkışı: "Siz Kimsiniz ki Sizinle Evleneyim?"

Derin Talu sevgililik ve evlilik hakkında ne dedi? Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun sosyal medyada olay yaratan "Siz kimsiniz ki ben sizinle evleneyim?" açıklaması ve tüm detaylar haberimizde...

Derin Talu’dan Olay Yaratan Sevgililik Çıkışı:
Yayın Tarihi : 16-02-2026 11:08

Defne Samyeli’nin küçük kızı Derin Talu, aylar önce katıldığı bir programdaki sözlerinin yeniden gün yüzüne çıkmasıyla sosyal medyanın zirvesine oturdu. Sevgililik ve evlilik üzerine kurduğu çarpıcı cümleler, X (eski adıyla Twitter) platformunda adeta bir tartışma fırtınası kopardı ve Talu kısa sürede TT (Trend Topic) oldu.

"Sevgililerimin Çoğunu Sevmedim"

Annesi Defne Samyeli’nin YouTube programına konuk olan Derin Talu, özel hayatına ve ilişkilere bakış açısını anlatırken oldukça samimi ve iddialı ifadeler kullandı. Talu, ilişkilerinde yaşadığı "evlilik" baskısından duyduğu rahatsızlığı şu sözlerle dile getirdi:

"Sevgili olduğum herkes benimle evlenmeye kalktı. Siz kimsiniz ki ben sizinle evleneyim?"

Annesi Samyeli’nin, "Siz kimsiniz ki ben sizinle sevgili olayım demiyorsun da evleneyim diyorsun?" sorusu üzerine Talu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ya sevgililik çünkü gelip geçen bir şey. Yani benim için çok önemli bir şey değil. Hani ben sevgililerin hepsine de bayılmadım. Çoğunu sevmedim yani. Evet. Onlar da beni çok sevmedi. Hani sadece böyle ayıptır söylemese hani kafalarında büyüttüler yanlarında dekor gibi istenilen bir şey oldum ben. Bunu da yani evlilik tarafına çekmeyecektim tabii ki."

"Beni Dekor Gibi İstediler"

İlişkilerinde bir "obje" gibi görüldüğünü ima eden Talu’nun, "Yanlarında dekor gibi istenilen bir şey oldum" çıkışı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bazı kullanıcılar Talu'nun samimiyetini ve dürüstlüğünü savunurken, büyük bir kesim bu ifadelerin "kibirli" ve "kırıcı" olduğunu belirterek sert eleştirilerde bulundu.

Sosyal Medyada Tepki Yağmuru

Aylar sonra yeniden gündeme gelen bu video, X platformunda günün en çok konuşulan magazin konusu oldu. Kullanıcılar, Derin Talu’nun ilişki tanımını ve eski sevgilileri hakkındaki "Çoğunu sevmedim" itirafını "duygusuzluk" ve "ego" olarak nitelendiren binlerce paylaşım yaptı.

