Derin Talu ve Sevgilisi Tanalp Tokgöz İsviçre Tatilinde: Aşkları Doludizgin Devam Ediyor!

Defne Samyeli'nin kızı, fenomen Derin Talu, sevgilisi Tanalp Tokgöz ile İsviçre tatilinden romantik fotoğraflar paylaştı.

Derin Talu ve Sevgilisi Tanalp Tokgöz İsviçre Tatilinde: Aşkları Doludizgin Devam Ediyor!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-12-2025 10:30

Oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli'nin küçük kızı, sosyal medya fenomeni Derin Talu, özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Bir süredir adını sır gibi sakladığı gizemli sevgilisinin Tanalp Tokgöz olduğu ortaya çıkan Derin Talu (22), sevgilisiyle birlikte yurt dışı tatiline çıktı.

İsviçre'den Romantik Paylaşımlar

Tanalp Tokgöz ile aşkları doludizgin devam eden genç fenomen, çiftin İsviçre'de olduğu anlaşılan yeni kareleri Instagram hesabından yayınladı. Talu’nun sevgilisiyle birlikte yer aldığı romantik fotoğraflar, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi görerek gündem oldu.

Bu paylaşımlar, Talu ve Tokgöz çiftinin ilişkilerinin ne kadar ciddi ilerlediğini bir kez daha gözler önüne serdi.,

