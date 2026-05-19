Manifest ve Aura Gruplarının Arası Tamamen Açıldı mı?

Manifest grubu İstanbul Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleştirdiği devasa konser serisiyle adından söz ettirdi. Günlerce konuşulan bu muazzam sahne şovları sonrası pop dünyasında sular bir türlü durulmadı. Sektöre hızlı bir giriş yapan çiçeği burnunda kız grubu Aura ile Manifest arasında perde arkasında yaşanan bir iletişim kopukluğu magazin kulislerini fena hareketlendirdi. İki popüler grup arasındaki bu soğuk rüzgarlar sosyal medya paylaşımlarıyla ayyuka çıktı.

Görkemli Konser Serisi ve Beklenmedik Eksiklik

Aura güçlü koreografileri dikkat çeken imaj çalışmaları ve modern vizyonuyla müzikseverlerin radarına girmeyi başaran en taze oluşumlardan biri konumunda. Manifest ise son dönemde yakaladığı muazzam popülariteyi arenaları dolduran binlerce hayranıyla birlikte perçinledi. Grubun menajerlik ekibi bu büyük şovun kapanış gününde sektördeki diğer yeni kız gruplarını da bu coşkuya ortak etmek adına özel bir davet organize etti. Ancak etkinlik akşamı tüm yeni nesil gruplar salondaki yerini alırken gözler boş kalan Aura koltuklarına çevrildi. Bu durum müzik kulislerinde "Aralarında bir rekabet mi var?" sorusunu anında doğurdu.

"Son Dakika Daveti Ne Kadar Doğru?"

Bu dedikodu fırtınasının ardından Manifest cephesinden gelen imalı bir teşekkür mesajı bardağı taşıran son damla oldu. Menajerin sadece katılım gösteren gruplara yönelik yaptığı minnet paylaşımı gecede yer almayan Aura'yı hedef tahtasına koydu. Eleştirilerin odağı haline gelen Aura'nın yapımcısı Anıl Tiryaki daha fazla sessiz kalamadı ve adeta sitem dolu bir açıklama yayınladı. Tiryaki organizasyona sadece birkaç saat kala haberdar edildiklerini belirterek "Böylesine büyük bir geceye son üç dört saat kala çağırılmak ne kadar etik? Planlanmış takvimimiz sebebiyle bu davete icabet etmemiz fiziken imkansızdı." sözleriyle sistemin işleyişine tepki gösterdi.

Dostluk Bağları Siber Dünyada Koptu mu?

Yapımcı Anıl Tiryaki'nin sektörel kırgınlığı sadece bu son dakika davetiyle de sınırlı kalmadı. Geçmişe dayanan köklü dostlukların profesyonel rekabet uğruna harcandığını iddia eden başarılı yapımcı karşı tarafın sergilediği tavra sitem etti. Kendi grupları ilk çıkış yaptığı an Manifest ekibinin arkasında duran Tolga'nın kendisini bir gecede takipten çıkardığını öne süren Tiryaki "Günlerce tek bir tebrik mesajı dahi alamadık. Yine de biz her şeye rağmen Manifest ekibinin başarısını takdir ediyoruz yollarını destekliyoruz." diyerek zeytin dalı uzatmayı da ihmal etmedi. Bu gerilimli sürecin ardından iki iddialı grubun gelecekte yan yana gelip gelmeyeceği ise büyük merak konusu oldu.