Rafet El Roman "Doludizgin" Marşıyla İddiasını Ortaya Koydu

Romantik şarkıların unutulmaz ismi Rafet El Roman milli takıma özel hazırladığı "Doludizgin" adlı marşın tamamını anlamlı bir günde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda müzikseverlerin beğenisine sundu.

Müzik Dünyasında Tarkan Rekabeti Kızıştı

Milli takımın bu büyük başarısı akıllara hemen 2002 yılındaki o efsane turnuvayı ve hafızalara kazınan marşları getirdi. Türk futbol tarihinin en özel dönemine damga vuran Tarkan’ın "Bir Oluruz Yolunda" marşı çeyrek asır sonra bile zirvedeki yerini koruyor. Son dönemde genç sanatçıların ardı ardına yaptığı marş denemeleri ise sosyal medyada "Yeni neslin efsane milli şarkısı hangisi olacak?" sorusunu beraberinde getirdi. Hatta geçtiğimiz günlerde başarılı müzisyen Oğuzhan Koç, bu bitmek bilmeyen marş furyasını esprili bir video ile tiye alarak dijital dünyada büyük beğeni toplamıştı. Tüm bu tatlı rekabetin tam ortasında hamlesini yapan Rafet El Roman tribünlerin yeni sesi olmaya aday olduğunu kanıtladı.

Teknolojik Klip ve Steffen Müller İmzası

Birkaç gün önce sosyal medya hesabı üzerinden marşın ufak bir nakaratını paylaşarak dinleyicilerine ilk ipucunu veren ünlü sanatçı bu kez şarkının tamamını piyasaya sürdü. Söz ve müziği tamamen Rafet El Roman’ın kendi kaleminden çıkan eserin müzikal düzenlemesini ise Steffen Müller üstlendi. Şarkının en çok dikkat çeken detaylarından biri de görsel dünyası oldu. Klip tamamen son teknoloji yapay zeka araçları kullanılarak tasarlandı. "Kırmızı beyaz sancağında, ay yıldız yanar şafağında, gümbür gümbür ses verirsin, Türkiye geliyor doludizgin" sözleriyle dikkat çeken marş kısa sürede yüksek dinlenme oranlarına ulaştı.

Sosyal Medya Kullanıcıları İkiye Bölündü

Rafet El Roman'ın bu nostaljik esintiler barındıran coşkulu marşı dijital platformlarda hızlıca yayılmasının ardından büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı, usta sanatçının o eski milli takım ruhunu son derece samimi ve duygusal bir dille yeniden canlandırdığını savundu. Buna karşılık futbol turnuvalarının katı muhafazakarları ise hala hiçbir yeni bestenin Tarkan'ın o ikonik şarkısının yarattığı devasa etkinin yanına bile yaklaşamadığını iddia etti. Haziran ayındaki büyük turnuva yaklaştıkça, hem sahadaki futbol heyecanının hem de müzik dünyasındaki bu keyifli marş yarışının dozu daha da artacak gibi görünüyor.