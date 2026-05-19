Tarkan'dan Yeni Milli Takım Marşı Bekleyenlere Net Yanıt

Megastar Tarkan son dönemde müzik dünyasında kulaktan kulağa yayılan iddialara birinci ağızdan cevap verdi. Sosyal medya platformlarında ünlü sanatçının yeşil sahalar için yeni bir marş hazırlığı içinde olduğu yönündeki söylentiler hayranları arasında büyük bir heyecan dalgası yaratmıştı. Stüdyoda mikrofon başında çekilen yeni bir karesini takipçileriyle paylaşan 53 yaşındaki efsane isim hem yaz ayları için müjdeli bir haber verdi hem hakkındaki spekülasyonlara son derece açık bir dille açıklık getirdi.

"Bir Oluruz Yolunda Gibi Bir Eseri Zaten Yazdım"

Müzikseverlerin turnuva dönemlerinde milli duyguları coşturacak yeni bir beste beklentisi Tarkan'ın radikal açıklamasıyla netlik kazandı. Geçmiş yıllarda A Milli Futbol Takımı için besteleyip tüm ülkenin hafızasına kazıdığı o efsanevi şarkıyı hatırlatan başarılı sanatçı taklitlerden kaçınan duruşunu bir kez daha sergiledi. Yeni bir milli marş yazma niyetinin kesinlikle bulunmadığını belirten Megastar,"Geçmişte 'Bir Oluruz Yolunda' gibi muazzam bir esere zaten imza attım. Kendi adıma bu başarının üzerine yeni bir şey eklemeyi veya benzer bir çalışma yapmayı gerekli görmüyorum." sözleriyle bu konudaki kapıları tamamen kapattı.

Yaz Sezonuna Özel Yeni Şarkı Müjdesi Geldi

Milli takım için olumsuz yanıt veren ünlü popçu hayranlarını büsbütün hayal kırıklığına uğratmadı. Önümüzdeki sıcak yaz günlerini hareketlendirecek yepyeni bir pop şarkısı üzerinde çalıştığını müjdeleyen Tarkan stüdyo mesaisine tam gaz devam ettiğini aktardı. Hazırladığı bu yeni projenin kesinlikle spor turnuvalarıyla bir ilgisi bulunmadığının altını çizen usta yorumcu dinleyicilerini her zamanki gibi özgün bir Tarkan sound'u ile buluşturacağını ifade etti.

"Milli Takım Başarılarıyla Bizleri Mutlu Etsin Yeter"

Futbolcuların sahada göstereceği performansın ve elde edilecek zaferlerin şarkılardan çok daha kıymetli olduğunu savunan usta sanatçı spor camiasına olan desteğini de kalpten sundu. Önemli olanın skorborddaki başarılar olduğunu dile getiren Tarkan milli duygu konusundaki vizyonunu şu anlamlı sözlerle özetledi: "Bizim takımımız turnuvalarda elde edeceği galibiyetlerle tüm ülkeyi gururlandırsın, hepimizi tek bir yürekte buluştursun bu benim için en büyük mutluluk kaynağı. O büyük zafer günü geldiğinde geçmişte yazılmış bütün eski şarkılar hep bir ağızdan çalsın. Önemli olan sözde değil kalpte bir olmak."