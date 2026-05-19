Seda Sayan ve Safiye Soyman Arasındaki İlginç Gerilim

Seda Sayan ve Safiye Soyman ikilisi bu defa dijital dünyanın getirdiği ilginç bir krizle gündeme geldi. Popüler sanatçı Seda Sayan geçtiğimiz yıllarda radikal bir karar alarak kişisel Instagram hesabından oğlu Oğulcan Engin dışındaki tüm tanıdıklarını listesinden çıkarmıştı. Günlerce manşetleri süsleyen bu sanal temizliğin perde arkası yıllar sonra bizzat Kadırgalı lakaplı ünlü şarkıcı tarafından aralandı. Sosyal medya hesabının yönetimini profesyonel bir ekibe devrettiği o dönemde yaşanan bu toplu takibi bırakma hamlesinin en yakın dostu Safiye Soyman üzerinde adeta şok etkisi yarattığını esprili bir dille itiraf etti.

"İlk Bunalıma Giren Safiye Oldu, Morali Çok Bozuldu"

Sosyal medyanın hayatımızın tam merkezine yerleştiği günümüzde, sanal hamlelerin gerçek ilişkilere yansıması bazen kaçınılmaz oluyor. Seda Sayan da tam olarak bu duruma parmak basarak listenin sıfırlanmasının ardından en büyük sarsıntıyı can dostunun yaşadığını aktardı. O gergin günleri samimiyetle anlatan ünlü sunucu "Sosyal medyada bir anda herkesi takipten çıktık. Geriye sadece tek bir isim oğlum Oğulcan kaldı. Bu durumu gören Safiye resmen bunalıma girdi, morali inanılmaz bozuldu." sözleriyle dostunun gösterdiği o kırılgan tepkiyi dile getirdi.

"Dostuma Durumu Anlatana Kadar Göbeğim Çatladı"

Listenin temizlenmesiyle birlikte dijital etkileşimin kesilmesi Safiye Soyman cephesinde büyük bir yanlış anlaşılmaya sebebiyet verdi. Seda Sayan dostunun kalbini kazanmak ve bu kararın kişisel bir tavır olmadığını kanıtlamak adına günlerce dil döktüğünü gizlemedi. Başarılı sanatçı aralarında geçen diyalogları şu cümlelerle özetledi: "Ona bu kararın sadece kendisiyle ilgili olmadığını genel bir profesyonel adım olduğunu söyledim. Fakat bunu ona kabul ettirene kadar göbeğim çatladı. Takipten çıkınca doğal olarak paylaştığı gönderileri de ana sayfamda göremiyordum. Safiye bana gelip 'Sen artık benim hiçbir fotoğrafımı likelamıyorsun' diyerek sitem etti."

"Sevgimizin Gerçek Ölçüsü Beğeniler mi?"

Bu tatlı kırgınlık sonrası dijital dünyanın insan ilişkilerini nasıl esir aldığını sorgulayan Seda Sayan dostluklarının çok derin köklere sahip olduğunun altını çizdi. Oğulcan’ın adeta Safiye Soyman’ın kucağında büyüdüğünü belirten ünlü yıldız siber dünyanın getirdiği bu yeni alışkanlıklara şu sözlerle isyan etti: "Biz Safiye ile çok eski çok köklü iki dostuz. Benim evladım onun ellerinde büyüdü aramızda sarsılmaz bir bağ var. Buna rağmen günün sonunda mesele bir şekilde beğeni butonuna likelamaya geldi. Bu internet beğenileri hayatımızın ne kadar içine sızmış. Bizim koca sevgimizin asıl ölçüsü bir tane 'like' mı yani?" Ülü sanatçının bu içten açıklamaları modern dünyadaki dijital dostluk algısını da derin bir tartışmaya açtı.