Derin Talu Sevgilisiyle Denize Girdi! Tatil Pozu Gündem Oldu

Ünlü isim Derin Talu, sevgilisi Tanalp Tokgöz ile tatile çıktı. Sosyal medyada yaptığı cesur paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Talu, bu kez denizden verdiği pozla adından söz ettirdi.

Derin Talu’nun Tatil Paylaşımları Çok Konuşuluyor

2003 doğumlu Derin Talu, özellikle TikTok ve Instagram paylaşımlarıyla son dönemin en çok konuşulan fenomenleri arasında yer alıyor. Defne Samyeli’nin kızı olan genç fenomen, her paylaşımıyla büyük ilgi görüyor. Geçtiğimiz günlerde havalimanına bikini ve pareoyla gittiğini, üstünü değiştirmeyi unuttuğunu açıkladığı videosuyla gündeme gelmişti.

Yeni Aşkıyla Tatilde

Genç fenomen, kısa süre önce Tanalp Tokgöz ile aşk yaşamaya başladığını duyurmuştu. Çift, tatil için çıktıkları yolculukta romantik anlarını paylaşmayı ihmal etmedi. Talu, sevgilisiyle denizin içinde otururken verdiği pozu Instagram hesabından paylaştı.

Yorum Yağmuru Geldi

Derin Talu’nun tatil paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Fotoğrafa; “Çok yakışmışsınız”, “Cesur bir çift” ve “Bu poz fazla iddialı” gibi yorumlar yapıldı. Kimi takipçiler genç fenomenin tarzını beğenirken kimileri de fazla cesur buldu. Ancak her zamanki gibi Talu’nun gönderisi binlerce beğeni aldı.

Adından Söz Ettirmeye Devam Ediyor

Her paylaşımıyla magazin gündeminde yer bulan Derin Talu, tarzı ve özel hayatıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Genç fenomen, tatil pozlarıyla yine sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri olmayı başardı.