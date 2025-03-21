Derin Mermerci’den Atiba Hutchinson İtirafı! "BJK'lıya Hayran Olacağımı Bilemezdim"

Derin Mermerci, Beşiktaş’ın efsane futbolcusu Atiba Hutchinson ile karşılaşınca hayranlığını gizleyemedi. Fanatik Fenerbahçeli olan ünlü isim, sürpriz karşılaşmanın fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak dikkat çekti.

Atiba Hutchinson ile Unutulmaz Karşılaşma!

Beşiktaş'ta 10 yıl boyunca futbol oynayan ve siyah-beyazlı taraftarların sevgilisi haline gelen Atiba Hutchinson, Derin Mermerci’nin de ilgisini çekti. Ünlü isim, karşılaştığı Atiba ile sohbet ettikten sonra fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

Fenerbahçe’ye olan bağlılığıyla bilinen Mermerci, sürpriz buluşmanın ardından paylaştığı kareye şu notu düştü:

"FB’li olup bir BJK’lıya hayran olacağımı tahmin edemezdim."

Sosyal Medyada İlgi Gördü!

Mermerci’nin Atiba Hutchinson ile verdiği pozlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Paylaşımı gören takipçileri, bu karşılaşmayı hem şaşkınlık hem de keyifle yorumladı.

Bir dönem Beşiktaş’ın kaptanlığını da yapan Atiba, sahadaki disiplini ve futbolculuğuyla rakip takımların bile saygısını kazanmış bir isim olarak biliniyor.

Kısa süren sohbetin ardından ikili vedalaşırken, Mermerci’nin paylaştığı kareler sporseverler tarafından büyük ilgi gördü.