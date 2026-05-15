Survivor Merve Aydın'ın Son Haline Kimse İnanamadı!

Toplamda 5 kez TV8'de yayınlanan programa katılarak izleyicilerin hafızasına kazınan ünlü atlet son dönemde gerçekleştirdiği bir cilt tedavisiyle gündeme yerleşti. Tanınmış isim yüzündeki değişimi tüm süreciyle kayıt altına alarak takipçileriyle paylaştı.

Cildini Yeniledi

Eski sporcu fraksiyonel lazer işlemi yaptırdığını bir video aracılığıyla kamuoyuna duyurdu. Bu uygulama cildin üst ve alt tabakalarında kontrollü mikro kanallar açarak dokunun kendi kendini iyileştirmesini sağlayan bir yöntem olarak biliniyor. Kolajen üretimini maksimum seviyeye çıkarmayı hedefleyen bu dermatolojik tedavi sonrasında Aydın yüzündeki iyileşme sürecini gün gün takipçilerine sundu. Özellikle işlemin ardından geçen 15 günlük süre zarfındaki değişim büyük bir merak uyandırdı.

Sosyal Medyada Makyaj Tartışması Başladı

Yüzüne fraksiyonel lazer yaptıran Survivor yarışmacısı Merve Aydın, yaşadığı değişimi paylaştı.pic.twitter.com/jWBeTWtAfi — Onedio (@onedio) May 14, 2026

Aydın'ın paylaşımında yer alan son görüntüsü kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının odağı haline geldi. Bazı takipçileri değişimi başarılı bulurken büyük bir kesim ise görüntünün doğallığını sorguladı. Gönderinin altına gelen yorumlarda 15. gün görüntüsünde yoğun bir makyaj ve kapatıcı olduğu iddiaları öne çıktı.

Birçok kullanıcı "Neden son haliniz makyajlı?" ve "Son fotoğrafta bariz kapatıcı görüyoruz" şeklinde eleştirilerde bulundu. Ayrıca uygulamayı daha önce yaptıran bazı kullanıcılar da işlemin zorluklarına dair deneyimlerini paylaştı.

Tedavinin Detayları

Güzellik dünyasında sıkça tercih edilen fraksiyonel lazer ileri teknoloji bir tedavi yöntemi olarak öne çıkıyor. Bu çalışma sayesinde cildin doğal iyileşme mekanizmaları tetikleniyor ve yüzeydeki pürüzlerin giderilmesi hedefleniyor. Merve Aydın'ın yaptırmasıyla birlikte tedavinin sonuçları ve sonrasındaki bakım süreci sosyal medyada tartışılmaya devam ediyor. Ünlü isimden eleştirilere yönelik henüz bir açıklama gelmezken video geniş bir kitle tarafından izlenmeye devam ediyor.