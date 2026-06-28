Deprem Bağışı Polemiği Büyüyor! Haluk Levent Tarih Verdi

Son günlerde adı farklı iddialarla gündeme gelen Haluk Levent deprem bağışlarıyla ilgili başlayan tartışmaların odağında yer aldı. Gazeteci Fatih Altaylı'nın yaptığı açıklamaların ardından gözler yeniden AHBAP Derneği'nin 6 Şubat depremleri sonrasında topladığı bağışlara çevrildi. Tartışmaların büyümesi üzerine Haluk Levent de sessiz kalmadı ve kamuoyuna kapsamlı bir açıklama yapacağını duyurdu.

Fatih Altaylı'dan Şeffaflık Çağrısı

Tartışmanın fitilini ateşleyen isim gazeteci Fatih Altaylı oldu. Altaylı deprem döneminde AHBAP Derneği aracılığıyla toplanan bağışların detaylı şekilde kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini söyledi.

Altaylı deprem günlerinde verilen "harcanan her kuruşun hesabı açıklanacak" sözünü hatırlatarak aradan geçen sürede bağışların nasıl kullanıldığına ilişkin ayrıntılı bir mali tablonun kamuoyuna sunulmadığını öne sürdü. Bu nedenle toplanan bağışların kalem kalem açıklanmasının hem bağışçılar hem kamuoyu açısından önemli olduğunu ifade etti.

Gözler AHBAP'a Çevrildi

Altaylı'nın açıklamalarının ardından sosyal medyada da konu geniş yankı buldu. Çok sayıda kullanıcı deprem döneminde yapılan yardımların hangi projelerde kullanıldığına ilişkin daha ayrıntılı bilgi talep ederken bazı isimler ise AHBAP'ın bugüne kadar birçok rapor yayımladığını hatırlatarak tartışmaya farklı bir bakış açısı getirdi. Kısa süre içinde konu gündemin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi.

Haluk Levent'ten Dikkat Çeken Yanıt

Tartışmalar büyürken Haluk Levent sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kamuoyuna seslendi. Son günlerde ekonomik sorunlarıyla ilgili haberlerin de gündeme geldiğini hatırlatan sanatçı bu nedenle deprem bağışlarına ilişkin çok sayıda soru aldığını söyledi.

Levent AHBAP Derneği'nin deprem dönemine ait hesaplarının geçtiğimiz aylarda İçişleri Bakanlığı müfettişleri tarafından incelendiğini ve denetim sürecinden geçtiğini belirtti.

"Kuruşu Kuruşuna Anlatacağım"

Kamuoyunda hiçbir soru işareti kalmaması için bağışların kullanımına ilişkin tüm detayları tek tek paylaşacağını açıkladı. Yapacağı açıklamada deprem dönemindeki harcamaların kalem kalem anlatılacağını belirten Levent sürecin tamamen şeffaf şekilde kamuoyunun bilgisine sunulacağını ifade etti.

Sanatçı ayrıca hazırladığı detaylı paylaşımı belirlediği tarihte tüm sosyal medya hesaplarından yayımlayacağını duyurdu.

Bekleyiş Başladı

Haluk Levent'in açıklamasıyla birlikte şimdi gözler paylaşacağı ayrıntılı mali rapora çevrildi. Kamuoyu deprem döneminde toplanan bağışların kullanımına ilişkin açıklanacak bilgileri beklerken tartışmanın nasıl bir seyir izleyeceği de merak konusu olmaya devam ediyor.