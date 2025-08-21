Denize Girmedi, Öz Çekim Yaptı: Bengü’nün Tatil Keyfi

Ünlü şarkıcı Bengü, yaz tatilini Bodrum Torba’da geçiriyor. Güzel havanın tadını çıkaran sanatçı, plajda objektiflere yansıdı. Gün boyu güneşlenen ünlü isim, denize girmeyi tercih etmedi. Bunun yerine oğluyla zaman geçirmeyi seçti.

Bengü’nün Plaj Keyfi

Bodrum’un sıcak atmosferinde ailesiyle vakit geçiren Bengü, tatil boyunca doğallığını koruyor. Şarkıcı, plajda sade görünümüyle dikkat çekti. Gözlerden uzak kalmaya özen gösterse de hayranlarının ilgisini çekmeyi başardı. Torba’da tatil yapan sanatçı, yaz enerjisini sevdikleriyle paylaşmayı sürdürüyor.

Öz Çekim Molası

Ünlü şarkıcı, günün bir bölümünde telefonunu eline aldı. Bol bol öz çekim yapan Bengü, keyifli anlarını kayıt altına aldı. Objektiflere yansıyan bu kareler, sanatçının tatilde bile enerjisinden hiçbir şey kaybetmediğini gösterdi. Sosyal medyada aktif olan şarkıcı, paylaşımlarıyla hayranlarının beğenisini topluyor.