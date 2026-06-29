Deniz Uğur’dan Şoke Eden Reha Muhtar İtirafı!

Reha Muhtar’ın vefatının ardından sessizliğini bozan Deniz Uğur çocuklarının yaşadığı yas sürecini anlattı ve bu dönemde en çok onların duygularına odaklandığını söyledi.

Deniz Uğur’dan Şoke Eden Reha Muhtar İtirafı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-06-2026 19:39

Reha Muhtar’ın vefatının ardından hem ailesi hem yakın çevresi için oldukça zor bir dönem başladı. Ünlü televizyoncunun hayatını kaybetmesi magazin dünyasında büyük üzüntü yaratırken özellikle eski eşi Deniz Uğur ve çocukları bu sürecin en duygusal tarafını yaşayan isimler oldu. Günler sonra sessizliğini bozan Deniz Uğur çocuklarının yaşadığı sürece dair içten açıklamalarda bulundu.

Acı Kaybın Ardından Gelen Sessizlik

Reha Muhtar’ın hastanede hayatını kaybetmesi sevenlerini derinden sarstı. Cenaze töreninde ikiz çocukları ve diğer aile bireyleri gözyaşlarına hakim olamadı. Çocukların babalarını son yolculuklarında yalnız bırakmaması ise törende en dikkat çeken ve en duygusal anlardan biri oldu.

Törende yaşanan yoğun duygular aslında sürecin ne kadar ağır geçtiğini de açıkça gösterdi. Aile bireyleri için bu kayıp sadece bir vedadan çok daha fazlası oldu.

Deniz Uğur İlk Kez Konuştu

Uzun süre sessiz kalan Deniz Uğur çocuklarının bu süreçte nasıl hissettiğine dair konuştu. Onların doğal bir yas süreci yaşadığını belirten Uğur duygularını bastırmamaları için çocuklarına alan açtığını söyledi.

Çocukları dinlemenin ve onların yanında olmanın bu süreçte en önemli şey olduğunu vurgulayan Uğur her duygunun normal olduğunu ve zamanla her şeyin biraz daha oturacağını ifade etti. Onlara sürekli destek olmaya çalıştığını ve bu dönemi birlikte atlatmaya gayret ettiklerini anlattı.

Erken Olgunlaşan Bir Süreç

Deniz Uğur’un dikkat çektiği bir diğer nokta ise çocuklarının yaşadıkları olaylar nedeniyle erken yaşta olgunlaşmak zorunda kalmaları oldu. Bu sürecin onlar için kolay olmadığını söyleyen Uğur yine de bunun ileride onları daha güçlü bireyler yapabileceğini umut ettiğini dile getirdi. Yaşanan tüm bu olayların çocukların hayatında derin izler bıraktığını ama sevgi ve destekle bunun aşılabileceğini belirtti.

Reha Muhtar ve Deniz Uğur’un geçmişte yaşadığı velayet süreci de yeniden gündeme geldi. Çocukların velayetiyle ilgili yıllar içinde yaşanan hukuki süreçler o dönem de oldukça konuşulmuştu.

Tüm bu geçmişin üzerine gelen vefat haberi süreci daha da duygusal ve karmaşık hale getirdi. Buna rağmen Deniz Uğur çocuklarının yanında durarak onların bu dönemi en az hasarla atlatması için çaba gösteriyor.

Sessiz Ama Duygulu Bir Dönem

Cenaze sonrası bir süre sessiz kalan Deniz Uğur daha sonra çocuklarının fotoğrafını paylaşarak onlara olan sevgisini ve desteğini bir kez daha gösterdi. Paylaşımında çocuklarının güçlü durmaya çalıştığını ve birbirlerine destek olduklarını vurguladı.

Bugün gelinen noktada ise aile acının gölgesinde ama birbirine tutunarak bu zor süreci atlatmaya çalışıyor. Reha Muhtar’ın ardından geriye ise hem büyük bir boşluk hem duygusal bir hikâye kaldı.

Benzer Haberler
Festivalde Skandal Anlar! Gökhan Güney Herkesi Şaşırttı Festivalde Skandal Anlar! Gökhan Güney Herkesi Şaşırttı
Barış Akarsu 47 Yaşında Olacaktı! O Detay Yürek Dağladı Barış Akarsu 47 Yaşında Olacaktı! O Detay Yürek Dağladı
Final Gecesi Yandı! Bengü Performansı Sosyal Medyayı Salladı Final Gecesi Yandı! Bengü Performansı Sosyal Medyayı Salladı
İğne İddialarını Bitiren Bergüzar Korel'den Olay Kareler İğne İddialarını Bitiren Bergüzar Korel'den Olay Kareler
Maçka Parkı Kazası Sonrası Sevda Demirel’den İtiraf Maçka Parkı Kazası Sonrası Sevda Demirel’den İtiraf
Hanife Gürdal Sessiz Sedasız Evlendi! Herkes Şokta Hanife Gürdal Sessiz Sedasız Evlendi! Herkes Şokta
ÇOK OKUNANLAR
Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç'tan Yapımcı Faruk Turgut'a Güçlü Siper!
  • 29-06-2026 14:05

Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç'tan Yapımcı Faruk Turgut'a Güçlü Siper!

Deniz Kenarında Sümeyye Aydoğan Rüzgarı! Doğal Güzelliğiyle Büyüledi
  • 25-06-2026 15:30

Deniz Kenarında Sümeyye Aydoğan Rüzgarı! Doğal Güzelliğiyle Büyüledi

Manifest'in Yıldızı Mina Solak Aşka Ve Maviye Döndü! Tekne Pozları Olay Oldu!
  • 24-06-2026 09:40

Manifest'in Yıldızı Mina Solak Aşka Ve Maviye Döndü! Tekne Pozları Olay Oldu!

Güller ve Günahlar'ın Yıldızı Cemre Baysel Sarı Bikinisiyle Yaz Sezonunu Salladı
  • 29-06-2026 11:45

Güller ve Günahlar'ın Yıldızı Cemre Baysel Sarı Bikinisiyle Yaz Sezonunu Salladı

Yasemin Kay Allen Bodrum'da Adrenalin Tarzını Konuşturdu!
  • 26-06-2026 09:51

Yasemin Kay Allen Bodrum'da Adrenalin Tarzını Konuşturdu!