Deniz Uğur’dan Şoke Eden Reha Muhtar İtirafı!

Reha Muhtar’ın vefatının ardından hem ailesi hem yakın çevresi için oldukça zor bir dönem başladı. Ünlü televizyoncunun hayatını kaybetmesi magazin dünyasında büyük üzüntü yaratırken özellikle eski eşi Deniz Uğur ve çocukları bu sürecin en duygusal tarafını yaşayan isimler oldu. Günler sonra sessizliğini bozan Deniz Uğur çocuklarının yaşadığı sürece dair içten açıklamalarda bulundu.

Acı Kaybın Ardından Gelen Sessizlik

Reha Muhtar’ın hastanede hayatını kaybetmesi sevenlerini derinden sarstı. Cenaze töreninde ikiz çocukları ve diğer aile bireyleri gözyaşlarına hakim olamadı. Çocukların babalarını son yolculuklarında yalnız bırakmaması ise törende en dikkat çeken ve en duygusal anlardan biri oldu.

Törende yaşanan yoğun duygular aslında sürecin ne kadar ağır geçtiğini de açıkça gösterdi. Aile bireyleri için bu kayıp sadece bir vedadan çok daha fazlası oldu.

Deniz Uğur İlk Kez Konuştu

Uzun süre sessiz kalan Deniz Uğur çocuklarının bu süreçte nasıl hissettiğine dair konuştu. Onların doğal bir yas süreci yaşadığını belirten Uğur duygularını bastırmamaları için çocuklarına alan açtığını söyledi.

Çocukları dinlemenin ve onların yanında olmanın bu süreçte en önemli şey olduğunu vurgulayan Uğur her duygunun normal olduğunu ve zamanla her şeyin biraz daha oturacağını ifade etti. Onlara sürekli destek olmaya çalıştığını ve bu dönemi birlikte atlatmaya gayret ettiklerini anlattı.

Erken Olgunlaşan Bir Süreç

Deniz Uğur’un dikkat çektiği bir diğer nokta ise çocuklarının yaşadıkları olaylar nedeniyle erken yaşta olgunlaşmak zorunda kalmaları oldu. Bu sürecin onlar için kolay olmadığını söyleyen Uğur yine de bunun ileride onları daha güçlü bireyler yapabileceğini umut ettiğini dile getirdi. Yaşanan tüm bu olayların çocukların hayatında derin izler bıraktığını ama sevgi ve destekle bunun aşılabileceğini belirtti.

Reha Muhtar ve Deniz Uğur’un geçmişte yaşadığı velayet süreci de yeniden gündeme geldi. Çocukların velayetiyle ilgili yıllar içinde yaşanan hukuki süreçler o dönem de oldukça konuşulmuştu.

Tüm bu geçmişin üzerine gelen vefat haberi süreci daha da duygusal ve karmaşık hale getirdi. Buna rağmen Deniz Uğur çocuklarının yanında durarak onların bu dönemi en az hasarla atlatması için çaba gösteriyor.

Sessiz Ama Duygulu Bir Dönem

Cenaze sonrası bir süre sessiz kalan Deniz Uğur daha sonra çocuklarının fotoğrafını paylaşarak onlara olan sevgisini ve desteğini bir kez daha gösterdi. Paylaşımında çocuklarının güçlü durmaya çalıştığını ve birbirlerine destek olduklarını vurguladı.

Bugün gelinen noktada ise aile acının gölgesinde ama birbirine tutunarak bu zor süreci atlatmaya çalışıyor. Reha Muhtar’ın ardından geriye ise hem büyük bir boşluk hem duygusal bir hikâye kaldı.