Deniz Uğur'dan Gazzeli Kadınlara Anlamlı Armağan

‘İlham Veren Kadın Özel Ödülü’ne layık görülen Deniz Uğur, Aldığı ödülü Gazzeli kadınlara armağan etti.

Deniz Uğur'dan Gazzeli Kadınlara Anlamlı Armağan
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-10-2025 11:32

Başarılı oyuncu Deniz Uğur, düzenlenen ödül töreninde ‘İlham Veren Kadın Özel Ödülü’ne layık görüldü. Sahneye çıkarak yaptığı duygusal konuşmada Uğur, “Hem ülkemizde hem de dünyada en çok kanayan yaramız adalet. Aldığım ödülü Gazzeli kadınlara armağan ettim. Rabbim onlara kuvvet versin.” sözleriyle salondan büyük alkış aldı.

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Uğur, ödülün anlamına değinerek, “Adalet konusunda verdiğim mücadelelerden dolayı bu ödüle layık görüldüğümü düşünüyorum. Birçok olaya tanık oluyoruz. Ben de her zaman masumun yanında olmaya çalışanlardanım. Elimden geleni yapmaya gayret ediyorum.” dedi.

“Yazın toprakla ilgilendim”

Yaz aylarını doğayla iç içe geçirdiğini anlatan başarılı oyuncu, “Yaz aylarında toprakla ilgilendim, yaşanan orman yangınları sebebiyle bol bol fidan diktim. Bunalıma girip hayıflanmaktansa, ‘Madem ormanlar yanıyor, ben de fidan dikerim’ dedim ve işe koyuldum.” ifadelerini kullandı.

 

“ÇOCUKLAR GÖRÜŞLERİNİ SÖYLEDİLER”

Çocuklarıyla arasındaki güçlü iletişimden de bahseden Uğur, “Çocuklarımız büyüdüler, güncel olaylar hakkında bile sohbet edebiliyoruz. Onların fikirleri bana ışık tutuyor. Yeni neslin düşüncelerini onlardan öğreniyorum. Pasif zaman geçirmeyiz, hep iletişim kurarız. Velayet süreci de devam ediyor, ama artık bitti gözüyle bakıyoruz. Çocuklar da görüşlerini söylediler, onların istediği olacaktır.” dedi.

“BAHAR BENİM MANEVİ ÇOCUĞUM”

Son dönemde setlerde yaşanan olaylarla gündeme gelen Bahar Şahin hakkında da konuşan Uğur, genç oyuncuya desteğini şu sözlerle dile getirdi: “Bahar benim manevi çocuğum, her zaman yanında olacağım. Ne yaparsa kendi hakkı ve çabasıyla yapıyor.”

Benzer Haberler
İlayda Alişan’ın Yeni Hali Olay Oldu! Takipçileri “Mini Seda” Dedi İlayda Alişan’ın Yeni Hali Olay Oldu! Takipçileri “Mini Seda” Dedi
Geçmişe Götürdü! Liseli Bergüzar Korel Paylaşımı Sosyal Medyayı Salladı Geçmişe Götürdü! Liseli Bergüzar Korel Paylaşımı Sosyal Medyayı Salladı
Murat Dalkılıç 12. Kez Burun Ameliyatı Oldu! Son Hali Ortaya Çıktı Murat Dalkılıç 12. Kez Burun Ameliyatı Oldu! Son Hali Ortaya Çıktı
Dehşet Bey’in Galasına Ünlü Akını Dehşet Bey’in Galasına Ünlü Akını
Cansu Tosun Hollanda Yapımı “Polis” Filminde Başrol! Cansu Tosun Hollanda Yapımı “Polis” Filminde Başrol!
Gonca Vuslateri: “Evlat İnsanı Terbiye Eder” Gonca Vuslateri: “Evlat İnsanı Terbiye Eder”
ÇOK OKUNANLAR
Berk Oktay, Yasak Elma’yla Arjantin’de Sosyal Medyada TT Oldu
  • 20-10-2025 17:01

Berk Oktay, Yasak Elma’yla Arjantin’de Sosyal Medyada TT Oldu

Eşref ve Nisan'ın Cannes Çıkarması
  • 15-10-2025 14:07

Eşref ve Nisan'ın Cannes Çıkarması

Hazar Ergüçlü İstanbul’74 Festivali’nde Göz Kamaştırdı!
  • 15-10-2025 11:50

Hazar Ergüçlü İstanbul’74 Festivali’nde Göz Kamaştırdı!

Kıvanç Tatlıtuğ’un Rekor Reklam Anlaşması: Sosyal Medyada Olay Oldu
  • 15-10-2025 10:06

Kıvanç Tatlıtuğ’un Rekor Reklam Anlaşması: Sosyal Medyada Olay Oldu

Esra Bilgiç Yeni Yaşını Faruk Sabancı ile Milano’da Kutladı
  • 15-10-2025 17:47

Esra Bilgiç Yeni Yaşını Faruk Sabancı ile Milano’da Kutladı