Deniz Seki'nin Kardeşi Serkan Seki Ağır Trafik Kazası Geçirdi

Deniz Seki'nin kardeşi Serkan Seki, Bodrum'da geçirdiği trafik kazasıyla yürekleri ağızlara getirdi. Yalıçiftlik–Kızılağaç yolu üzerinde yaşanan kaza sonucunda ağır yaralanan Serkan Seki, hemen hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı.

Gece saatlerinde aracının direksiyon hâkimiyetini kaybeden Serkan Seki, yol kenarındaki kayalıklara çarptı. Olay yerine ihbarla birlikte sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Seki, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hemen ameliyata alınan Serkan Seki'nin tedavisi sürüyor.

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, kardeşinin sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından duygusal bir açıklama yaptı:

“Canım kardeşim Serkan Seki, geçen gece çok ciddi bir trafik kazası geçirerek ağır yaralandı. Yaşadığı ağır kaza sonrası hayati tehlikeyi atlattı ve şu anda hastanede ameliyat oldu ve tedavisi devam ediyor. Şükürler olsun ki doktorlarımızın yoğun çabasıyla en kritik aşamayı geride bıraktık. Bu zorlu süreçte dualarını, desteğini ve sevgisini eksik etmeyen herkese minnettarım.”