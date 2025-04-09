Deniz Seki'nin Kardeşi Serkan Seki Ağır Trafik Kazası Geçirdi

Deniz Seki’nin kardeşi Serkan Seki Bodrum’da kaza geçirdi. Ağır yaralanan Seki ameliyat edildi, sağlık durumu yakından takip ediliyor.

Deniz Seki'nin Kardeşi Serkan Seki Ağır Trafik Kazası Geçirdi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-04-2025 12:42

Deniz Seki'nin Kardeşi Serkan Seki Bodrum'da Ağır Trafik Kazası Geçirdi!

Deniz Seki'nin kardeşi Serkan Seki, Bodrum'da geçirdiği trafik kazasıyla yürekleri ağızlara getirdi. Yalıçiftlik–Kızılağaç yolu üzerinde yaşanan kaza sonucunda ağır yaralanan Serkan Seki, hemen hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı.

Kayalıklara Çarptı, Ameliyatla Hayata Tutundu

Gece saatlerinde aracının direksiyon hâkimiyetini kaybeden Serkan Seki, yol kenarındaki kayalıklara çarptı. Olay yerine ihbarla birlikte sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Seki, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hemen ameliyata alınan Serkan Seki'nin tedavisi sürüyor.

Deniz Seki'den Duygusal Paylaşım

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, kardeşinin sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından duygusal bir açıklama yaptı:

“Canım kardeşim Serkan Seki, geçen gece çok ciddi bir trafik kazası geçirerek ağır yaralandı. Yaşadığı ağır kaza sonrası hayati tehlikeyi atlattı ve şu anda hastanede ameliyat oldu ve tedavisi devam ediyor. Şükürler olsun ki doktorlarımızın yoğun çabasıyla en kritik aşamayı geride bıraktık. Bu zorlu süreçte dualarını, desteğini ve sevgisini eksik etmeyen herkese minnettarım.”

Deniz Seki'nin bu paylaşımı, sanat dünyasından ve hayranlarından büyük destek gördü.

Sağlık Durumu Takip Ediliyor

Kritik aşamayı geride bırakan Serkan Seki'nin, hastanedeki tedavisi titizlikle sürüyor. Ailenin yakın çevresi, Deniz Seki'nin moralinin iyi olduğunu ve kardeşi için hastaneden ayrılmadığını belirtti.

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