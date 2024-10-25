Deniz Seki'den sonbahar şarkısı "Benim Hikayem"

Sözü müziği Nahide Babashlı'ya düzenlemesi Murat Yeter'e ait "Benim Hikayem" Karma Music Recording etiketiyle 25 Ekim Cuma günü video klibiyle birlikte tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Deniz Seki'nin güçlü ve eşsiz yorumuyla yeniden farklı bir hale dönüşen "Benim Hikayem"de buram buram duygusallık şarkının geneline yayılmış durumda.

Bu şarkı ile zirveye çıkacağının işaret fişeğini yakan Deniz Seki, video klipte ve fotoğrafta Safa Gülsoy'la çalıştı. Şarkının yaratılan masalsı görsel dünyasında Deniz Seki; saç makyajda Önder Tiryaki, fotoğraf çekiminin stylingi için Seda Solmaz’la çalıştı ve sanatçının klipteki kostümleri Gülşah Saraçoğlu imzalı.

Aynı zamanda ne kadar başarılı bir oyuncu olduğunu da sergilediği video klipte Seki, kullanılan ana renk beyaz, aşkı, saflığı, özgürlüğü, barışı temsil ediyor.