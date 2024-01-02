Deniz Seki hayatı film olsun istiyor! Başrol oyuncusunu bile açıkladı!

Yılbaşı gecesi, Türkiye genelinde ünlü sanatçıların katıldığı etkinliklerle renklendi. Sanat dünyasının önde gelen isimleri, 2024'ü kutlamak için sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu. Kimisi evinde özel bir kutlama gerçekleştirdi, kimisi ise sahne performanslarıyla yeni yıla giriş yaptı.

Kırmızı göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çeken şarkıcı Deniz Seki, yılbaşı akşamı bir otelde sahne aldı ve öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Seki'ye, "Birçok ünlünün biyografi filmi yapılıyor, size böyle bir teklif geldi mi?" sorusu yöneltilince, şarkıcı, "Muhakkak bir belgeselim olur, ama ben ölünce yapılmalı. Hayattayken yapılmasını istemem" şeklinde cevap verdi.





"DENİZ ÇAKIR'A BAYILIRIM"

Ayrıca, "Sizce benim hayatımı kim oynayabilir?" sorusuna, "Deniz Çakır, oynayabilir mi?" cevabını duyunca, "Bayılırım. Çok iyi bir oyuncu, hem de çok sevdiğim bir dostum, arkadaşım. Hem de adaşım" şeklinde yanıtladı.