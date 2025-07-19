Deniz Seki Bikinili Pozlarıyla Yaz Sezonunu Açtı

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, yaz sezonunu açarak sosyal medyada gündem oldu. Çeşme tatiline başlayan Seki, bikinili pozlarını Instagram hesabından paylaştı. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan fotoğraflar, sanatçının hayranları tarafından büyük ilgi gördü.

“Benim İçin Yaz Şimdi Başlıyor”

Tatilde çekilen karelerini takipçileriyle paylaşan Deniz Seki, fotoğraflarının altına şu notu düştü:

“Benim için yaz şimdi başlıyor… Suyun sesi, güneşin tenimde bıraktığı iz, bir de kalbimdeki müzik… Benim için yaz şimdi başlıyor.