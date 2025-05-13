Deniz Seki, Batum'da fırtına gibi esti

Sesiyle olduğu kadar yazıp bestelediği şarkılarıyla da müzik severlerin kalbinde özel bir yeri edinen Türk Pop Müziği’nin en güçlü yorumcularından Deniz Seki Batum'da sahne aldı.

Deniz Seki, Batum'da fırtına gibi esti
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 13-05-2025 15:51

Deniz Seki,  Batum’da sevenlerine unutulmaz bir müzikal ziyafet yaşattı. 3 saate yakın sahnede sevilen şarkılarının yanı sıra farklı türlerden örnekleri de yorumlayan Seki,  kırmızı omuzları açık elbisesi ile adeta izleyenleri büyüledi.  

Seyircisinin yoğun ilgisi ile karşılanan Seki,  verdiği kiloları ve güzelliği ile ışıl ışıl sahnede parladı. Ara ara seyircisi ile sıcak diyaloglar kurarak eğlenceli bir atmosfer yaratan Seki ve sahnedeki müzisyen  arkadaşları unutulmaz bir geceye daha imza attılar.

Batum'a 1 gün önceden giden Seki, fırtına sebebiyle havalimanına zor iniş yaptılar.
Ertesi gün konser için gelen sanatçı orkestrası uçakla Batum havalimanına  iniş yapamayarak Erzurum'a indiler.

Saatler sonra yeniden havalanan ekibi taşıyan uçak, zor da olsa alana iniş yaptı. Deniz Seki'nin ekibi son dakika konsere yetişti.