Deniz Seki, 55. Yaşını Yakın Dostlarıyla Kutladı

Boğaz manzarasına karşı düzenlenen davette sıcak ve samimi bir atmosfer hâkimdi. Deniz Seki’nin doğum günü coşkusuna ortak oldu. Zarafeti ve enerjisiyle göz kamaştıran sanatçı, konuklarıyla tek tek ilgilenerek teşekkürlerini iletti.

Doğum günü pastasını dostlarıyla birlikte kesen Seki, yaptığı kısa konuşmada duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Hayatımda böylesine güzel dostluklara sahip olmak en büyük armağan. Bu özel gecede yanımda olan herkese kalpten teşekkür ederim.”