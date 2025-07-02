Deniz Seki, 55. Yaşını Yakın Dostlarıyla Kutladı

Türk pop müziğinin en güçlü kadın besteci, söz yazarı, yorumcularından Deniz Seki, 55. yaş gününü  İstanbul’da bir mekanda ailesi, yakın dostları ve sanat dünyasından ünlü isimlerin katıldığı özel bir geceyle kutladı.

Deniz Seki, 55. Yaşını Yakın Dostlarıyla Kutladı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-07-2025 10:40
 
 
Boğaz manzarasına karşı düzenlenen davette sıcak ve samimi bir atmosfer hâkimdi.  Deniz Seki’nin doğum günü coşkusuna ortak oldu. Zarafeti ve enerjisiyle göz kamaştıran sanatçı, konuklarıyla tek tek ilgilenerek teşekkürlerini iletti.
 
 
Doğum günü pastasını dostlarıyla birlikte kesen Seki, yaptığı kısa konuşmada duygularını şu sözlerle dile getirdi:
 
“Hayatımda böylesine güzel dostluklara sahip olmak en büyük armağan. Bu özel gecede yanımda olan herkese kalpten teşekkür ederim.”
Gecede, Ege, Gülşah Saraçoğlu gibi ünlü isimlerin yanında ve Seki’nin kardeşleri, lise arkadaşları, yakın çevresi bir araya gelerek sevgi dolu anlar yaşadı. 
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