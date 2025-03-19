Deniz Işın, 'Almanya Türkiye Film Festivali'nde Büyük Ödülü Kaptı!

Deniz Işın, 'Almanya Türkiye Film Festivali’nde, Ümit Ünal’ın yazıp yönettiği Evcilik filmindeki performansıyla “En İyi Kadın Oyuncu” ödülüne layık görüldü. Dram-gerilim türündeki film, Ege sahillerinde yer alan Evcilik adlı bir otelde geçiyor ve izleyiciyi sürükleyici bir hikâyenin içine çekiyor.

Güçlü Kadrosu ile Dikkat Çekti

Filmde başrolleri Nejat İşler, Fatih Artman ve Öykü Karayel ile paylaşan Deniz Işın, güçlü oyunculuk performansıyla büyük beğeni topladı. Kariyerinde önemli bir yere sahip olan bu ödülle başarısını bir kez daha kanıtlayan Işın, daha önce Leyla ile Mecnun, Anka, Kübra, Dokuz Oğuz ve Sevmek Zamanı gibi yapımlarda da başrollerde yer aldı.

Hem Eleştirmenlerden Hem İzleyicilerden Tam Not Aldı

Sanat kariyerine emin adımlarla devam eden Deniz Işın, Evcilik filmiyle hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden tam not aldı. Ödül töreninde yaptığı konuşmada ekibine ve festival organizasyonuna teşekkür eden başarılı oyuncu, yeni projeleri için de heyecanını dile getirdi.