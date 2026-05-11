Deniz Can Aktaş'tan Olay İtiraf: "Avlu Dizisinde Oynamasaydım..."

Çarşamba günlerinin reytinglerde yeni galibi olan Yeraltı dizisi her hafta yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'li 'Eşref Rüya' dizisini tahtından eden 'Yeraltı' reytinglerde yükselişine devam ediyor. Dizinin başarılı gidişatı bir yandan oyuncuların da popüleritesini artırıyor. Uraz Kaygılaroğlu, Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan, Sümeyye Aydoğan, Mehmet Yılmaz Ak, Burak Sevinç, Ülkü Hilal Çiftçi, Ekin Mert Daymaz, Emir Benderlioğlu gibi güçlü isimleri kadrosunda barındıran 'Yeraltı', derin devlet adına mafya yapılarının içine sızan bir karakterin mücadelesini işliyor.

İbrahim Selim'e Konuk Oldu.

Dizide Haydar Ali Aslan karakterini canlandıran Deniz Can Aktaş da yükselişine devam ediyor. Son dönemin en popüler isimleri arasında yer alan Aktaş'ın hayran sayısı her geçen gün daha da artıyor. Deniz Can Aktaş, geçtiğimiz günlerde İbrahim Selim'in Youtube'da yayınlanan programı 'İbrahim Selim'le Bu Gece' programına konuk oldu. Programda özel hayatına dair de hiç bilmiyen açıklamalar yapan Deniz Can Aktaş mesleğe nasıl bir başlangıç yaptığını ilk kez anlattı.

"Gemi - Makine Mühendisi Olacaktım"

Deniz Can Aktaş şöyle konuştu:

"Benim asıl mesleğim Gemi Makine Mühendisliği, bu bizim aile işimiz. Bir noktada oraya geri dönerim diye düşünmüştüm. Avlu dizisinde yer aldım. Benim içime işleyen bir sahneyi oynadım. Ondan sonra dedim ki, oyunculuk buymuş."

"Kendinle Evli Olsan Boşanma Sebebin Ne Olurdu?"

Programda İbrahim Selim'in sorularına açık yüreklilikle cevap veren Deniz Can Aktaş, "Kendinle evli olsan boşanma sebebin ne olurdu?" sorusuna ise "Aslan burcu olmam. Karadenizli özelliği olabilir bu arada. İnatçıyımdır." yanıtını verdi.