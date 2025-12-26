Deniz Baysal'ın Kilo Alma Sırrı Çözüldü: "3 Yıldır Uğraşıyordum, Trabzon’da Başardım!"

Şu sıralar çekimleri Karadeniz’in eşsiz doğasında devam eden "Taşacak Bu Deniz" dizisiyle ekranlarda olan Deniz Baysal, magazin dünyasında eşine az rastlanır bir itirafta bulundu. Çoğu ünlünün kilo vermek için çabaladığı sektörde Baysal, 3 yıldır almak isteyip de alamadığı kilolara Trabzon’da kavuştuğunu müjdeledi.

Karadeniz Mutfağı İmdadına Yetişti

Dizide canlandırdığı "Esme" karakteri için bir süredir Trabzon’da yaşayan güzel oyuncu, şehrin hem doğasına hem de yemeklerine hayran kaldığını belirtti. Kilo alma süreciyle ilgili samimi açıklamalarda bulunan Baysal, şunları söyledi:

"Burada olmaktan çok mutluyum. Doğası, insanı, yemekleri çok güzel. 4 kilo aldım! 3 senedir bunun için uğraşıyordum, sonunda burada başardım."

"Üretimden Uzaklaştık"

Ziyareti sırasında Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezi’ne uğrayan ünlü oyuncu, merkezin faaliyetlerinden çok etkilendiğini dile getirdi. Günümüz yaşam tarzına dair bir özeleştiri yapan Baysal:

Değerlerimize Dönmeliyiz: "Üretim maalesef günümüzde çok azalan bir şey. Ne toprağa dokunuyoruz, ne el işi yapıyoruz. Bu merkez beni çok etkiledi."

Atalardan Gelen Miras: Geleneksel değerlerin ve el emeğinin yaşatılmasının önemine dikkat çekti.

"Taşacak Bu Deniz" ile Karadeniz Rüzgarı Estiriyor

Kariyerindeki başarısını "Esme" karakteriyle perçinleyen Deniz Baysal, Karadeniz’in zorlu ama bir o kadar keyifli çekim şartlarında hem fiziksel hem de ruhsal olarak aradığı huzuru bulmuş görünüyor.