Deniz Baysal’dan Evlilik Sırrı: "Sıkılmamak İçin Tatlı Tatlı Kavga Ediyoruz!"

Deniz Baysal ve Barış Yurtçu evliliği nasıl gidiyor? Deniz Baysal'ın İbrahim Selim ile Bu Gece programındaki sosyal medya, evlilik ve müzik hakkındaki açıklamaları haberimizde...

Deniz Baysal’dan Evlilik Sırrı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-02-2026 10:48

Ekranların sevilen ismi Deniz Baysal, konuk olduğu ‘İbrahim Selim ile Bu Gece’ programında hem özel hayatına hem de sosyal medya dünyasına dair samimi açıklamalarda bulundu. 2019 yılında Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu ile dünyaevine giren Baysal, mutlu evliliğin sırrının "tatlı kavgalar" olduğunu söyledi.

"Tatlı Kavgalar Heyecan Katar"

Evliliğinde her şeyin süt liman olmadığını esprili bir dille anlatan Deniz Baysal, ikili ilişkilerde tartışmanın gerekliliğine vurgu yaptı:

"Kavga ediyoruz arada canım, çok normal. Olmalı da zaten, öbür türlü sıkıcı olur. Öyle vurup kırma değil de tatlı tatlı kavga etmek güzel heyecan katar. İyidir."

Sosyal Medya Baskısına İsyan: "Akıl Sağlığım İçin Paylaşmıyorum"

6.6 milyon takipçisi bulunan Baysal, sektördeki "sürekli görünür olma" zorunluluğunun kendisini yorduğunu itiraf etti. Mahremiyetini koruma konusundaki duruşunu şu sözlerle özetledi:

  • Strateji Değil Huzur: "Evde oturup makyaj yapıp fotoğraf çekmek bana saçma gelmeye başladı. Akıl sağlığım için çok fazla paylaşım yapmıyorum."

  • Sektör Baskısı: "Ne kadar az göz önünde olursan o kadar gözden düşüyorsun gibi bir algı var ama ben kendi kafamın rahatlığını seçiyorum."

Müzik Dünyasına Göz Kırptı: Yeni Single Yolda mı?

Eşi Barış Yurtçu ile birlikte seslendirdikleri 'Hastayım Sana' şarkısıyla büyük beğeni toplayan güzel oyuncu, müzik konusundaki heyecanını da gizlemedi. Baysal, "Yeni şarkılara açığım, bir single çıkarmayı düşünüyorum" diyerek hayranlarına müjdeyi verdi.

Benzer Haberler
Çağatay Ulusoy'un Galatasaray Totemi Tuttu! Juventus Maçı Sonrası Sosyal Medya Yıkıldı. Çağatay Ulusoy'un Galatasaray Totemi Tuttu! Juventus Maçı Sonrası Sosyal Medya Yıkıldı.
Şeyma Subaşı’ndan Şeyma Subaşı’ndan "Bikini" Dönüşü: Hem Paylaştı Hem Dua Etti!
"Hastalığımı İlk Kez Açıklıyorum!" Uraz Kaygılaroğlu’ndan Yıllar Sonra Gelen Kilo İtirafı.
Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy Anne-Baba Oldu! İşte Minik Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy Anne-Baba Oldu! İşte Minik "Karya"
"Bize Ünlü Demeyin!" Burcu Biricik’ten Şok Sözler: İlk İtilip Kakılanlar Biziz.
Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy’un Aşk Dolu 4 Yılı! Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy’un Aşk Dolu 4 Yılı! "Dünyamız Pespembe."
ÇOK OKUNANLAR
Deniz Baysal’dan Evlilik Sırrı:
  • 24-02-2026 10:48

Deniz Baysal’dan Evlilik Sırrı: "Sıkılmamak İçin Tatlı Tatlı Kavga Ediyoruz!"

Sezen Aksu’dan
  • 26-02-2026 11:45

Sezen Aksu’dan "Veteriner Sevgili" İddialarına Esprili Yanıt: "Allah da Sizi Güldürsün!"

Yasak Aşk İddiası Mahkemelik Oldu! Aydın Erdem ve Dolunay Soysert Aynı Evde mi?
  • 24-02-2026 16:22

Yasak Aşk İddiası Mahkemelik Oldu! Aydın Erdem ve Dolunay Soysert Aynı Evde mi?

Polat Ailesinde Bebek Sevinci: Dilan Polat 3. Kez Anne Oluyor!
  • 23-02-2026 11:45

Polat Ailesinde Bebek Sevinci: Dilan Polat 3. Kez Anne Oluyor!

Nilperi Şahinkaya’nın Doğum Günü Pastası Olay Oldu:
  • 23-02-2026 12:03

Nilperi Şahinkaya’nın Doğum Günü Pastası Olay Oldu: "Ye Beni Aşkım!"