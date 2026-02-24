Deniz Baysal’dan Evlilik Sırrı: "Sıkılmamak İçin Tatlı Tatlı Kavga Ediyoruz!"

Ekranların sevilen ismi Deniz Baysal, konuk olduğu ‘İbrahim Selim ile Bu Gece’ programında hem özel hayatına hem de sosyal medya dünyasına dair samimi açıklamalarda bulundu. 2019 yılında Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu ile dünyaevine giren Baysal, mutlu evliliğin sırrının "tatlı kavgalar" olduğunu söyledi.

"Tatlı Kavgalar Heyecan Katar"

Evliliğinde her şeyin süt liman olmadığını esprili bir dille anlatan Deniz Baysal, ikili ilişkilerde tartışmanın gerekliliğine vurgu yaptı:

"Kavga ediyoruz arada canım, çok normal. Olmalı da zaten, öbür türlü sıkıcı olur. Öyle vurup kırma değil de tatlı tatlı kavga etmek güzel heyecan katar. İyidir."

Sosyal Medya Baskısına İsyan: "Akıl Sağlığım İçin Paylaşmıyorum"

6.6 milyon takipçisi bulunan Baysal, sektördeki "sürekli görünür olma" zorunluluğunun kendisini yorduğunu itiraf etti. Mahremiyetini koruma konusundaki duruşunu şu sözlerle özetledi:

Strateji Değil Huzur: "Evde oturup makyaj yapıp fotoğraf çekmek bana saçma gelmeye başladı. Akıl sağlığım için çok fazla paylaşım yapmıyorum."

Sektör Baskısı: "Ne kadar az göz önünde olursan o kadar gözden düşüyorsun gibi bir algı var ama ben kendi kafamın rahatlığını seçiyorum."

Müzik Dünyasına Göz Kırptı: Yeni Single Yolda mı?

Eşi Barış Yurtçu ile birlikte seslendirdikleri 'Hastayım Sana' şarkısıyla büyük beğeni toplayan güzel oyuncu, müzik konusundaki heyecanını da gizlemedi. Baysal, "Yeni şarkılara açığım, bir single çıkarmayı düşünüyorum" diyerek hayranlarına müjdeyi verdi.